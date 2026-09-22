Враца почете годишнината от обявяването на Независимостта

Със скромно тържество Враца отбеляза Независимостта на България. Организираната от областната управа церемония за 118-годишнината от обявяването на Независимостта ни във Велико Търново се състоя на централния площад на Враца, пред величествения паметник на Христо Ботев.

Церемонията започна с издигане на националния флаг на Република България с участието на представителни роти от военно формирование 54 990 във Враца. Акцент в програмата беше поставен върху Манифеста за обявяване на Независимостта, чиито думи прозвучаха отново, но този път през гласа на младото поколение. Ученици представиха откъси от историческия документ, като думите на българските държавници от 1908 г. бяха преплетени със съвременния поглед на младите хора към свободата, държавността и отговорността към бъдещето.

Тържеството бе уважено от народни представители, заместник-кметовете на община Враца, областният управител Росен Михайлов, общински съветници, военнослужещи, ученици и граждани. В знак на признателност към поколенията, отстоявали свободата и независимостта на България, пред паметника на Ботев бяха поднесени венци и цветя.