ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МВнР на Китай: Китай е готов да работи със САЩ за ...

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23604334 www.24chasa.bg

Посланичката на Португалия е открита мъртва в дома си в София

Димитър Мартинов

[email protected]

15524
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Ана Мария Рибейро да Силва бе посланик на Португалия у нас от декември 2020 година. СНИМКА: МВнР

Мъртва в дома си е била открита посланичката на Португалия нейно превъзходителство Ана Мария Рибейро да Силва, научи "24 часа". Нейни служители се притеснили, след като не отишла на работа.

Около обяд 66-годишната жена била открита в дома си в столичния кв. "Лозенец" мъртва. Предполага се, че причината за смъртта е инфаркт. По тялото няма следи от насилие.

Ана Мария Рибейро да Силва бе посланик на Португалия у нас от декември 2020 година. Преди това е била на същия пост в Словакия. Дипломатката бе юрист, дипломирала се е в Лисабонския университет. Работила е още в Париж, Хелзинки, Москва и Виена. В родината си е била съветник на португалския външен министър и на председателя на парламента.

Ана Мария Рибейро да Силва бе посланик на Португалия у нас от декември 2020 година. СНИМКА: МВнР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Българска електрическа лодка с награда във Венеция (Видео)