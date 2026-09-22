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31-годишен наряза гумите на 4 коли в Асеновград, ще се труди 200 часа безвъзмездно

24 часа Пловдив онлайн

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Нарязани гуми СНИМКА: Архив

Очакват го и периодични срещи с пробационен служител

31-годишен мъж ще трябва да положи 200 часа безвъзмезден труд в полза на обществото, след като наряза гумите на 4 коли в Асеновград. Това се е случило на 29 септември м. г., когато той атакувал последователно "Опел Астра", "Ауди А4", "Ситроен" и "Форд Галакси". Общата стойност на щетите е 254 евро. Бил разпознат по записите на охранителните камери в съседство и задържан след часове. 

Определеното от Районния съд в Асеновград наказание, освен общественополезния труд, е пробация със срок от 1 г. В това време той ще трябва да се регистрира по настоящ адрес и да се среща 2 пъти седмично с пробационен служител.

Присъдата не е окончателна и може да бъде оспорена пред Окръжния съд в Пловдив. 

Нарязани гуми СНИМКА: Архив

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