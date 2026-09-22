Глобиха 2 пъти за 3 часа водач без технически преглед на колата - в Сопот и Пловдив

Обжалвал едната санкция с мотива, че го наказват за едно и също нещо, но без успех

Шофьор на тойота се сдоби с 2 глоби за липсата на технически преглед на колата в рамките на по-малко от 3 часа. На 20 септември м. г. в Сопот се провеждал мотосъбор, имало много полиция и водачът на тойотата бил спрян за проверка в 22,56 часа. Бил му съставен фиш.

В 1,46 часа на следващия ден бил проверен отново - този път в Пловдив, и санкциониран със 100 лв. Водачът платил втората глоба и оспорил първия фиш пред Районния съд в Карлово с мотива, че го наказват 2 пъти за едно и също нещо, което е недопустимо по закон. Състав на съда обаче не споделя този аргумент. "Съгласно Закона за административните нарушения и наказанията „когато с едно деяние са извършени няколко

административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях", е записано в решението, с което и втората санкция от 100 лв. е потвърдена.

Шофьорът може да го обжалва пред Административния съд в Пловдив.