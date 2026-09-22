Иван Христанов се регистрира в ЦИК: Най-важната задача е да стигнем балотаж

Часове преди крайния срок Иван Христанов и доц. Стоянка Черкезова подадоха документи в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври. Двамата внесоха над 3800 подписа.

"Най-важната задача е да стигнем до балотаж. Обиколихме вече няколко пъти цяла България. Виждаме огромна подкрепа. В Деня на независимостта на България искам да подчертая, че това е най-важното нещо за президентската институция - да бъде независима от посолства, олигарси и партийни централи. Стигат ни вече президенти, които бяха държани на каишка, вместо да служат на българския народ", каза Иван Христанов. Обясни, че вече вижда млъсна и кална кампания и се обърна към съперниците си с поговорка: "Волът, като рие, хвърля на гърба си". В ЦИК той и доц. Черкезова се явиха заедно с председателя на инициативния си комитет Денис Ризов.