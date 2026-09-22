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За ден спипаха 25 пияни зад волана и 4 с положителни тестове за наркотици

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25 шофьори хванати да карат след употреба на алкохол

12 048 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден, съобщават от пресцентъра на МВР. Извършен е контрол на 15 044 водачи и пътници. Съставени са 4110 фиша и 314 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 25 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол –13 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 12 - с над 1,2 на 1000, трима са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират четирима, други четирима са отказалите тестване.

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