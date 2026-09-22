Разливище II: Готова ли е държавата за новите наводнения през октомври

Какво се промени след „Елените" — и защо октомври ще ни завари в същата ситуация

210 запушени речни участъка, 370 нарушения, 53 общини без план. И нито едно реално действие

Реката, която отнесе Струмяни, не е в нито един рисков списък

Това разследване на „24 часа“ е втора част от поредицата за наводненията в България. Първата проследи как една река във вилно селище „Елените” беше заличена по документи, за да бъде застроена. И как заради това загинаха четирима! Тази част проследява обратния случай — река, която държавата призна, картира и плати да бъде укрепена. И която въпреки това отново влезе в домовете на хората.

Бедствието в Струмяни далеч не е единственото – десетки са подобните случаи само през последната година. Чрез отговори по Закона за достъп до обществена информация от петнайсет институции — министерства, басейнови дирекции, агенции, областни управи и общини — установихме, че българската превенция от наводнения има ясно очертан край: денят, в който съоръжението бъде прието. След него никой не се връща. Не се проверява изпълнението на предписания, не се преоценява рискът, не се поддържа изграденото и не се събират наложените санкции.

Установихме и защо. Заповедта се издава от един орган, а се изпълнява от друг — обикновено от този, който е допуснал нарушението. Глобата се налага от трети, а се събира от четвърти, който по собствените си твърдения няма данни за какво е наложена.

Изводът е, че наводненията в България не се случват в нощта на бедствието. Те се подготвят в годините между две бедствия — тихо, законно и с редовна отчетност.

Какво се промени след бедствието на „Елените”?.

Държавата провери над 400 строежа в речни корита и намери нарушения при 370. Преброи 210 запушени речни участъка. Поиска от общините отчет за пет години разходи. Събра от над 200 общини списък с най-рисковите им места. Създаде нов научен институт. Възложи на басейновите дирекции да идентифицират всички дерета и пресъхващи реки в страната.

Това е чудесно, но всяко едно от тези действия е просто преброяване. За една година България се научи да измерва бедствията си, но не се научи да ги предотвратява. Нито една от промените след „Елените" не е от вида, който произвежда последица за конкретен човек с име и длъжност.

Бетонът в реките стои. Глобите на нарушителите не се събират. Отговорността остава разпределена между три органа. А река Шашка, която в края на август отнесе цяло едно село, се оказа, че не фигурира в нито един рисков списък.

Доброволци разчистват последиците от наводнението. Снимка: Община Струмяни и МО

Октомври чука на вратата.

На 23 август 2026 г. следобед над родопското село Кочан, община Сатовча, вали час и половина. Улиците стават реки. Падат най-малко четири подпорни стени, канализацията се затлачва, пътят към съседното Жижево е блокиран от кал, камъни и баластра.

На следващия ден, 24 август, около 17 ч. порой над Батак изпраща вълна по Стара река надолу към Пещера. Кметът на Батак описва как водата слиза от планината от три различни дерета. В пещерския квартал „Луковица" 58-годишен мъж успява да избута съпругата и сина си на безопасно място. Секунди по-късно реката взема него. Според близките му течението го повлича – и това е последният път, в който го виждат.

Същата нощ, срещу 25 август, по реките Шашка и Злинска към Струмяни тръгват две последователни приливни вълни. Носят кал, камъни и дървета, дълги по десет-петнайсет метра. Отнасят мостове, изкъртват баластовото легло на железопътната линия. Седем души са евакуирани.

Соня живее в най-ниската част на селото. Двайсет дни по-късно тя описва пред бТВ как водата стига до терасата, колите се въртят във въздуха, а дърветата удрят по къщата. Цялото бедствие се събира в едно нейно изречение: „Всичко стана за 10 минути." Семейството ѝ чака пожарникарите четирийсет минути, докато нивото спадне достатъчно, за да могат да влязат.

Три бедствия. Три общини. За четирийсет и осем часа.

Реката, за която платихме два пъти

В „Елените" реката беше заличена. В Струмяни е обратното — и точно затова случаят е по-тежък.

В официалната документация на Община Струмяни река Шашка е описана като воден обект с „изключително стихиен и пороен характер, причина за чести наводнения". Още през 1992 г. реката излиза от коритото си, залива жилищни сгради и стига до международния път Е-79 и до железопътната гара.

Не говорим за изненада. Говорим за повторение с трийсет и четири години закъснение. И за река, за усмиряването на която държавата плаща два пъти.

През август 2006 г. Постоянната комисия към Министерския съвет отпуска на общината 202 000 лева за укрепване и почистване на Шашка. По общински отчет са изградени около 200 метра подпорни стени.

Между 2016 и 2018 г. по трансграничен проект CB006.1.12.175 „Защита на населението в общините Карбинци и Струмяни и предотвратяване на щетите от наводненията" е коригиран 340-метров участък и са изградени общо 682 метра подпорни стени по двата бряга. Числата са отчетени от самата община при приключването на проекта и фигурират в европейската база данни KEEP.

Между 2016 и 2021 г. общината е партньор по три трансгранични проекта за превенция на наводнения с бюджети за общинското участие от общо 616 865 евро. Това не са средства, изразходвани само за Шашка, и не всички са за строителни дейности. Но числото показва мащаба на публичния ресурс, насочен към риска от наводнения в община с няколко хиляди жители.

И в същия проект има един ред, който явно никой не чете. Той предвижда не само изграждането на стени, а и последващо наблюдение на състоянието на речните корита и редовното им почистване.

Питаме кой е бил длъжен да извършва това наблюдение, колко пъти го е извършил и какво е констатирал последния път. Отговор няма.

Гората, която също беше защита

Кметът на Струмяни Емил Илиев разказва, че коритото на Шашка е било почиствано цялостно преди около две години. Тоест реката не е била изоставена. Какво тогава се е променило?

Отговорът е нагоре по склона и е научен.

Гл. ас. д-р Мирослав Иванов от катедра „География, екология и опазване на околната среда" в Югозападния университет „Неофит Рилски" проследява бедствието дни след него. Според него всичко започва с пожара от август 2025 г., който оголва склоновете на Пирин над Струмяни.

Най-силно засегнатите гори са от черен бор — залесяван именно като противоерозионна мярка. След пожара голяма част от изгорялата дървесина е изсечена, за да се разчисти районът за ново залесяване. Почвеният слой там е беден и плитък; след като изгаря и подлесието, на повърхността излиза гола скала. Липсата на растителност увеличава повърхностния отток.

Над Шашка е имало не една, а две държавни защити. Бетонната — долу. И горската — горе.

Втората изгоря преди година. Така съоръжение, оразмерено за един водосбор, години по-късно се изправя срещу друг. Нова оценка на риска и преизчисляване на защитата след пожара не са правени. Самият кмет казва, че „пропуски има във всички посоки, включително в дърводобива и в непочистените сечища".

Пет месеца и седемнайсет дни преди вълната — на 7 март 2026 г. — екоминистерството изпраща до кметовете указания за превантивни действия по речните корита и деретата.

Река Шашка дори не е включена при зоните с по-висок риск

Две седмици след вълната, на 9 септември, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова е на изслушване пред парламентарната комисия по околната среда и водите. Тя съобщава, че в плановете за управление на риска от наводнения река Шашка дори не е включена в зоните с по-висок риск от заливаемост.

Да това е същата Шашка. Река, която собствената ѝ община нарича „изключително стихийна и поройна". Река, заливала селото през 1992 г. Река, за която държавата плаща два пъти и която укрепва с европейски проект. Но тя не е в зоните с по-висок риск.

От същото изслушване става ясно, че пред басейновите дирекции е поставен план за действие за идентифициране на всички дерета и пресъхващи реки.

Две десетилетия след въвеждането на европейската рамка за управление на риска от наводнения България започва да търси къде са деретата ѝ. И ако не беше се случило бедствието на „Елените” вероятно и сега нямаше да започне.

Защо това е решаващо, обяснява проф. Стелиян Димитров, ръководител на катедра „Геопространствени системи и технологии" в Софийския университет. Водосборът над Струмяни е около 30 кв. км. Кочан е същият случай. Малки водосбори, стръмен и силно разчленен релеф, кратко време за концентрация на оттока — и огромна разрушителна сила, когато интензивният валеж попадне точно там. По думите му внезапните наводнения вече са една от основните природни опасности за България.

Официалните рискови карти са правени за големите реки. Но наводненията се правят предимно по-малките.

Екип на Института за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет вече обследва водосбора на Шашка, за да изгради прецизен цифров модел на терена и да установи пътищата на концентриране на оттока и критичните участъци.

След бедствието.

Девети септември, втора сцена: 210 участъка са опасни

На същия 9 септември началникът на кабинета на министър-председателя Николай Копринков събира в Министерския съвет вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, министрите Карамфилова, Пламен Абровски и Иван Демерджиев, всички областни управители и ръководството на Националното сдружение на общините.

Пред тях е представен анализ на басейновите дирекции. По официалното съобщение на правителството в страната има установени 210 речни участъка с нарушена проводимост. В 168 от тях проблемът е растителност — храстова и дървесна. В други корита са констатирани наноси и отлагания на пясък и баластра. В 3% от местата — и растителност, и замърсяване с битови отпадъци.

Мерките на правителството са разделени на краткосрочни — „непосредствено на прага на есента" — и дългосрочни. Дългосрочните, по същото съобщение, са законодателни изменения, които да създадат „по-добри и ефективни лостове за местната власт" за изпълнение на задълженията ѝ по поддържането на речните легла. Обсъдена е и „обединяващата функция" на областните управители.

Три органа за една река

Защо тогава има пари, анализи и списъци, а реките остават запушени?

Механизмът е описан публично още през май, след като Янтра излезе от коритото си и в седем общини беше обявено бедствено положение. На брифинг в Областна администрация — Велико Търново народният представител Георги Чакъров го формулира така: поддръжката на реките е „разхвърляна в няколко институции и по тази причина се губи ефективността".

Където има изградени диги — отговаря „Напоителни системи" ЕАД. Реките в границите на населените места са задължение на кметовете. Руслото извън регулацията е отговорност на държавата в лицето на областния управител.

Една река. Три органа. В зависимост от това през каква територия минава в момента.

През август областният управител на Велико Търново Марин Богомилов внася в Министерския съвет предложение за законодателни промени. Подкрепят го още 21 областни управители — двайсет и двама от двайсет и осем. Предложението има два варианта: почистването на речните легла извън урбанизираните територии да бъде възложено изцяло на „Напоителни системи" ЕАД, или да се създаде нов специализиран държавен орган, който да консолидира ресурсите и отговорността. Мотивът са административните и финансовите пречки, които спират своевременното почистване.

Една от наводнените къщи в Струмяни. Снимка: МТСП

Три седмици по-късно, на 9 септември, отговорът на правителството е формулиран като „по-добри и ефективни лостове за местната власт" и „обединяваща функция" на областните управители.

Отговорността остава точно там, където е.

Какво се промени за една година

Направено е следното. Разпоредена е национална проверка на строежите в речни корита, дерета и заливаеми зони — над 400 проверки. През ноември 2025 г. екоминистерството проверява поречията край „Елените", Свети Влас и Лозенец и установява 14 участъка с нарушена проводимост. На басейновите дирекции е възложено да изработят специализирани кадастрални карти на границите на водните обекти и заливаемите площи и да осигурят публичен достъп до тях.

През март 2026 г. МОСВ изпраща указания до всички кметове. През юни 2026 г. оперативен екип на министерството започва проверки на нивата на комплексните и значими язовири и на проводимостта на речните корита. В края на юни, с решение на Министерския съвет и по инициатива на Софийския университет, е създаден Институт за геопространствени изследвания и технологии.

През август общините са задължени да отчетат петгодишните си разходи за почистване на реки. Областните управители събират от над 200 общини списък с най-рисковите места. През септември басейновите дирекции представят анализ за 210 запушени участъка и получават задача да идентифицират всички дерета и пресъхващи реки в страната.

Прегледайте списъка още веднъж и потърсете в него едно-единствено действие, което премахва бетон от река, почиства корито или събира глоба.

Няма такова.

Не е променено следното. Законът, който забранява на строителния контрол да премахва и глобява строежите от четвърта, пета и шеста категория — тоест масовите нарушения по реките. Системата на приходната агенция, която не регистрира за какво е наложена една санкция. Разпределението на отговорността между три органа. Броят общини без общ устройствен план — 53 от 265. И статутът на река Шашка, която и днес не е в зоните с по-висок риск.

"Елените" след бедствието.

Глобата без адресат

Ако не се събаря, поне се глобява. Но теоретично.

Питаме Националната агенция за приходите какви действия са предприети по събирането на глобите от националната проверка. Отговорът от 7 май 2026 г.: системите на агенцията регистрират единствено данните, необходими за принудителното изпълнение. Дословно — „не се въвеждат данни относно нарушена норма или закон". Затова НАП не може да подбере длъжниците по критерий „нарушение по реки" и препраща въпроса на строителния контрол като актоиздател.

При второ, по-конкретно запитване отговорът от 16 юли е още по-показателен. Въпросите ни са „твърде общо формулирани"; получаваме 30-дневен срок сами да посочим пълното наименование и ЕИК на длъжниците, иначе заявлението ще бъде оставено без разглеждане.

Агенцията, чиято единствена работа е да събира публичните вземания, поиска от нас да ѝ кажем от кого да ги събере.

Сложете това до думите на министър-председателя от 28 август, казани на терен в Струмяни. Румен Радев заяви, че проверките на екологичното и на земеделското министерство са показали „редица проблеми и слабости", сред които недостатъчното почистване на речните корита и наличието на изгнила или изгоряла растителност. И добави: на места коритата не се почистват, на други се заявяват значително по-високи от необходимото суми, а има и риск публичните средства да бъдат насочвани към близки до властта фирми.

Парите за почистване може да не стигат до реките. Глобите от онези, които строят в тях, не се събират.

Човекът, който се води жив

Сега да се върнем в Пещера.

Братът близнак на отнесеният от наводнението човек разказва, че 58-годишният мъж сам е построил къщата си в коритото на реката, без документи, за да приюти семейството си.

Прочетете това редом с „Елените". Там в коритото на реката беше построен хотел — с разрешение за строеж, с въвеждане в експлоатация, с общински печат. Тук — къща без никакви книжа. Единият строеж е формално законен, другият изобщо не е. Но и в двата случая на едно и също място липсва едно и също нещо: държава, която да каже „тук не може!".

Готови ли сме за октомври

Това е въпросът, който има смисъл да зададем днес, а не след следващото бедствие.

Ето какво знаем със сигурност, десет дни преди месеца, в който преди година загинаха четирима души в „Елените".

Знаем, че има 210 запушени участъка, установени и описани. Не знаем колко от тях са почистени — краткосрочните мерки бяха приети на 9 септември със срок „непосредствено на прага на есента", без публичен график, отговорници и междинен отчет.

Знаем, че при над 400 проверени строежа в речни корита са установени 370 нарушения. Не знаем колко от тях са премахнати.

Знаем, че 53 от 265 общини все още нямат общ устройствен план за цялата си територия, тоест застрояват план по план, без обща картина на водосбора. Така е от години – и досега.

Знаем, че законодателните промени, които 22-ма областни управители поискаха през август, са в работна група.

Изводът

Между 3 октомври 2025 г. и краят на септември 2026 г. българската държава е извършила безупречна инвентаризация на собствения си риск.

400 проверки. 370 нарушения. 50 строежа без въвеждане в експлоатация. 210 запушени участъка, 168 от тях с дървета и храсти. 14 участъка само край Свети Влас. Петгодишни разходи, отчетени до 14 август. Над 200 общини, посочили рисковите си места. Един нов научен институт. Един план да бъдат намерени всички дерета в страната.

Всяко от тези числа е реално. И — това е същественото — нито едно от тях не е обвързано със задължение, чието неизпълнение има последица за конкретен човек с име и длъжност.

Защото проблемът в България никога не е бил незнанието.

Държавата знаеше какво е „Елените" — през 2009 г. басейновата дирекция сезира прокуратурата за бетона в коритото. Знаеше какво е язовир „Тихомир" — предписанието за почистване на растителност имаше срок. Знаеше какво е Дебрен — заповедта имаше адресат. Знаеше какво е Шашка — общината я описва като „изключително стихийна", а европейският проект задължава някой да я наблюдава и почиства.

Затова и петото знание — 210-те участъка, новият институт, планът за деретата — няма основание да произведе различен резултат. Не защото хората в институциите не работят, а защото веригата е устроена така, че всяко звено е изрядно поотделно и никое не отговаря за целия резултат.

Заповедта се издава от един орган и се изпълнява от друг — обикновено от този, който е допуснал нарушението. Глобата се налага от трети и се събира от четвърти, който няма данни за какво е наложена. Реката се поддържа от три различни органа според това през каква територия минава.

Затова за „Елените", където преди година загинаха четирима души, всички доклади вече са в прокуратурата. За наводнението в Царево от 2023 г., при което също загинаха четирима, почти три години по-късно прокуратурата още чака експертизи.

И обвинени няма.

Разследването е подпомогнато от програма JournalismFund Europe и се публикува в партньорство с румънската медия defapt.ro. На всички етапи от разследването са използвани различни инструменти с изкуствен интелект, под стриктен журналистически контрол.