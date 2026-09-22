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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23604972 www.24chasa.bg

Близки издирват 38-годишен мъж от Пловдив

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38-годишният Богомил Атанасов от Пловдив е изчезнал, като преди това е оставил прощална бележка. За това съобщи сестра му Веси Атанасова с публикация във Фейсбук.

По думите ѝ Богомил Атанасов е излязъл от апартамента, в който живее с приятелката си, като е оставил прощална бележка. Оттогава близките му нямат информация за него.

" Пиша този пост с молба и с надежда, ако някой е виждал брат ми - казва се Богомил Атанасов, на 38 години е, висок около 1.90м, вчера е излязъл от апартамента, в който живеят с приятелката му , оставяйки прощална бележка и от тогава е в неизвестност. Ако го видите или сте го видяли някъде вчера, моля , свържете се с мен или с полицията. Оставям телефон за връзка - 0898699840. Благодаря на всеки отзовал се! ", пише в  публикацията.

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