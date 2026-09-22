Вижте какво решава правителството утре

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Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 23 септември, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението между Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) и правителството на Република България за окончателно уреждане на взаимните претенции и задължения във връзка с оттеглянето на Република България от Споразумението за организацията и дейността на МБИС и от членството в МБИС.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

2. Проект на Решение за приемане на Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025 г. и на доклада към него, на Годишния доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2025 г., на Годишния отчет за състоянието на държавния дълг за 2025 г. и за предложение до Народното събрание за приемане на Отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

3. Проект на Решение за одобряване на Доклад с информация за мерките в отговор на приетите от Съвета Специфични препоръки за страната за 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

4. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от патентното ведомство на Република България, одобрена с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2025 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

5. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2026 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

6. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2026 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

7. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2026 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

8. Проект на Постановление за изменение на Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката, приет с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2010 г.

Внася: министърът на образованието и науката

9. Проект на Постановление за преобразуване на Института за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийския университет - Стара Загора, в Институт за устойчив преход и развитие като самостоятелно юридическо лице в структурата на Тракийския университет - Стара Загора.

Внася: министърът на образованието и науката

10. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г.

Внася: министърът на здравеопазването

11. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г.

Внася: министърът на здравеопазването

12. Проект на Решение за обявяване на имот - частна държавна собственост, за имот - публична държавна собственост.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. Проект на Решение за отнемане от Националния статистически институт правото на управление върху имот - публична държавна собственост.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

14. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична държавна собственост, на Министерството на вътрешните работи.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

15. Проект на Решение за одобряване на Анекс към Споразумение за предоставяне на подкрепа за наблюдение и верификация на инвестиция C13.I4: „Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия" (преди C4.I6 „Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия") между Министерството на енергетиката на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие, сключено на 23 декември 2025 г.

Внася: министърът на енергетиката

16. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията, одобрена с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

17. Проект на Решение за одобряване на проект на Заключения относно ефективната рехабилитация и поддържане на инфраструктурата на водните пътища по река Дунав и нейните плавателни притоци.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

18. Проект на Постановление за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за посевния и посадъчния материал и по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни.

Внася: министърът на земеделието и храните

19. Проект на Постановление за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени заявления за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г. и тяхното възстановяване.

Внася: министърът на земеделието и храните

20. Проект на Решение за одобряване на проект за изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 - 2027 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет.

Внася: министърът на земеделието и храните

21. Проект на Решение за изменение и допълнение на Програмата за хуманитарна подкрепа и интеграция на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 278 на Министерския съвет от 2025 г.

Внася: министърът на туризма

22. Проект на Решение за допълнение на Решение № 278 на Министерския съвет от 2025 г.

Внася: министърът на туризма

23. Проект на Решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на туризма на Република България и TUI AG.

Внася: министърът на туризма

24. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2026 г. за изпълнение на Програмата за финансиране на младежките центрове в Република България (2026 - 2028).

Внася: министърът на младежта и спорта

25. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.

Внася: министърът на правосъдието