Жан Виденов предизвика пожар в пловдивския Бевърли хилс

Три екипа гасиха, съседка се оплака, че огънят навлязъл в нейния имот

Бившият премиер Жан Виденов запали пожар във вилната зона на пловдивското село Марково. За това съобщи във фейсбук групата "Забелязано в Марково" Иванка Глухова, която твърди, че е негова съседка.

"Рядко пиша постове, но има неща, които трябва да се казват. Преди малко имаше пожар във вилна зона, наложи се да извикам пожарната, тъй като съседът ни Жан Виденов реши за пореден път да си пали огън в двора, без да провери, че няма вода", пише Глухова.

Според нея заради вятъра и сухата шума огънят от пожара е станал неконтролируем и е излязъл извън пределите на двора на Виденов и е навлязъл в нейния.

"Отделно извън имота му изгоряха над 400 кв. м сухи треви наоколо и бяха застрашени и ел. табла по улицата на пожара", разказва още тя. И допълва, че на място бързо са дошли 3 екипа на пожарната, които са локализирали пожара.

От пожарната в Пловдив потвърдиха, че днес наистина е имало пожар в Марково. В 14,29 часа е подаден сигнал от собственик на имот, без да се посочва име, че е запалил тревите в двора си. Заради силния вятър пламъците са се разгорели, човекът се уплашил и викнал пожарните. Три екипа са се отзовали, тъй като наблизо има и други къщи. "Няма засегнати сгради, всичко е локализирано само в двора на имота. Това можем да кажем", обясниха от пресцентъра на пловдивската пожарна.

Пред "24 часа" кметът на Марково Десислава Терзиева обеща да провери случая и ако има такова нещо, ще извика Жан Виденов, за да го предупреди, че няма право да пали огън.

Междувременно под поста на Иванка Глухова някои призовават на извършителя да бъде наложена глоба за палене на огън. Има и такива, които я укоряват. "Сега достави ли ви душевно удоволствие, като споменахте името на съседа ви", реагира Святослав Атанасов.

Вилата на Виденов в Марково е скромна. Строена е навремето от баща му Васил Виденов. Бившият премиер често отскача там.

Марково е известно като пловдивския Бевърли хилс заради многото палати на богати пловдивчани.

Виденов бе премиер на България от 1995 до 1997 г. и председател на БСП от декември 1991 до декември 1996 г. Подаде оставка заради хиперинфлацията, а периодът на управлението му остана в историята с името "Виденовата зима".