Край на пияните и напушени на тротинетки – и те на дрегер за алкохол и дрога

Ще ги глобяват със 100 евро, ако откажат проба

Глоба от 100 евро се въвежда за водачите на велосипеди, тротинетки, каруци и всякакви други пътни превозни средства без двигател, които откажат полеви тест за алкохол и наркотици или не направят лабораторно изследване на кръвта. Това предвижда нов текст в Закона за движението по пътищата, предложен от депутати от “Прогресивна България”. Проектът вече е на вниманието на народните представители.

В момента в закона има доста по-голяма глоба за същото нарушение - 1000 евро плюс отнемане на книжката, но само за водачите на коли, трамваи и самоходни машини - комбайни, трактори и подобни. Тя беше въведена с промените миналата година.

Сега наказанието се разширява и на санкции вече подлежат всички водачи - не само на автомобили, но и на велосипеди, тротинетки и каруци. Според закона те се водят пътно превозно средство, тоест всичко, което е на колела, но не притежава собствен двигател.

Тротинетката има двигател, но се смята за “индивидуално електрическо пътно превозно средство” и на практика новото разпореждане се отнася и за онези, които карат тротинетки. От миналата година законът изисква от тях да имат сключена “Гражданска отговорност”. Промените, които предлагат депутатите от ПБ сега, видоизменят изискването - не просто “да имат” полица, а и “да я носят” със себе си и да я показват при проверка. В мотивите вносителите посочват, че причина за новата глоба са зачестилите катастрофи с колела и тротинетки. Пътните полицаи искали да тестват провинилите се, но те често отказвали, обясниха запознати. Така се разминавали без санкция. Глобата за карането на подобно превозно средство пиян или дрогиран е 25,56 евро. За сравнение при колите най-ниската санкция е 250 евро и вземане на книжката за 6 месеца, ако пробата отчете между 0,5 и 0,8 промила алкохол в кръвта. А при дрога и над 1,2 промила е престъпление.

Според данните на МВР 385 са катастрофите с тротинетки от началото на годината до 10 август. При тях са ранени 319 души, а петима са загинали. Глобени за каране пияни са 24-ма души. Последният случай е от 20 септември в Гърмен. Около 22,30 часа в селото 53-годишен мъж паднал от тротинетката си и получил комоцио. Пробата отчела 1,37 промила алкохол в кръвта.

Отрицателният рекорд за най-голямо измерено количество алкохол в кръвта се държи от 52-годишен мъж. На 8 юли вечерта той бил спрян за проверка в Павел баня. Дрегерът отчел цели 2,67 промила в издишания въздух.

Наркотик пък е засечен само при един шофьор на тротинетка. На 9 август в Слънчев бряг 45-годишен мъж паднал от превозното средство, докато се движел по крайбрежната алея. От удара счупил дясното си рамо. Оказало се, че се качил на тротинетката с 2,02 промила алкохол в кръвта, а тестът за наркотици показал употреба на кокаин.

От началото на годината до края на август пък 240 души са хванати да карат колело пияни. В 32 от случаите това е станало след катастрофа. При инцидентите едва седем велосипедисти са били с проби, показващи под 1,2 промила алкохол, сочат данните на МВР. Въпреки това и те, и тези с по-големи количества са глобени с по 25,56 евро. С най-високата проба за алкохол е 35-годишен мъж. Той карал колело с 2,85 промила алкохол на 27 юни в Севлиево. Не успял да запази равновесие и паднал.

Двама пък са заловени да карат колело дрогирани през тази година. Единият е от 13 юли в Козлодуй. Тогава 19-годишен младеж бил спрян заради саморъчно монтиран двигател на колелото. Оказало се, че младежът се качил, след като употребил амфетамин и метамфетамин.

На 3 септември в Кюстендил пък полицаи опитали да спрат 32-годишен мъж, каращ колело. Вместо да отбие, той хвърлил пликче, в което се оказало, че има амфетамини, и почнал да върти педалите още по-бързо. Въпреки това го хванали. Освен че носел дрога, се оказало, че кара колелото с 0,63 промила алкохол, бил пушил марихуана и взел амфетамин.

В друг проект за промяна на закона ГЕРБ пък предлагат да се въведат и книжки за каране на тротинетки. Идеята им е те да са категория АМ (мотопеди) - възможно най-леката, при която долната възрастова граница за получаване на тапия е 16 години. На тази възраст човек получава всички права за каране на тротинетка, но с изискването да носи каска. Задължението отпада на 18 години. На 14 г. пък дете може да се движи с тротинетка, но само по велоалеи. В противен случай се глобяват родителите.