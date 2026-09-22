Обезопасиха свлачището във варненския квартал "Аспарухово"

Свлачището във вилната зона на варненския квартал "Аспарухово" е обезопасено. Засега рискът от нови свличания не е висок. Евакуирани са 8 човека, живеещи в близките 2 къщи. Към момента не се налага извеждане на други хора.

Причините за свличането ще бъдат известни до 2 дни, след като днес бяха взети проби от почвата в дълбочина. Анализът им ще помогне на кризисния щаб да изясни кой е отговорен за инцидента и как ще бъдат премахнати последствията от него. Районът е без ток, а вода има само за изпомпване на подпочвените води от изкопа, съобщава БНТ.

Строителството не е съгласувано с ВИК - Варна, съобщиха от дружеството. Няма отговор от фирмата - инвеститор, но според неофициални коментари проблемът е предизвикан от теч на водопровод, а не от строителните дейности.

В засегнатия район е обявено бедствено положение до предприемането на необходимите укрепителни действия. Като превантивна мярка са преустановени електрозахранването и водоподаването в опасния участък.

Евакуираните хора са настанени в друг имот, който се намира в непосредствена близост до домовете им, съобщи заместник-кметът по строителството и инфраструктурата Владимир Димитров.