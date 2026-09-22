ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте кои са всички кандидати за президент и вице

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23605687 www.24chasa.bg

Обезопасиха свлачището във варненския квартал "Аспарухово"

1436
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Свлачището в кв. Аспарухово

Свлачището във вилната зона на варненския квартал "Аспарухово" е обезопасено. Засега рискът от нови свличания не е висок. Евакуирани са 8 човека, живеещи в близките 2 къщи. Към момента не се налага извеждане на други хора.

Причините за свличането ще бъдат известни до 2 дни, след като днес бяха взети проби от почвата в дълбочина. Анализът им ще помогне на кризисния щаб да изясни кой е отговорен за инцидента и как ще бъдат премахнати последствията от него. Районът е без ток, а вода има само за изпомпване на подпочвените води от изкопа, съобщава БНТ.

Строителството не е съгласувано с ВИК - Варна, съобщиха от дружеството. Няма отговор от фирмата - инвеститор, но според неофициални коментари проблемът е предизвикан от теч на водопровод, а не от строителните дейности.

В засегнатия район е обявено бедствено положение до предприемането на необходимите укрепителни действия. Като превантивна мярка са преустановени електрозахранването и водоподаването в опасния участък.

Евакуираните хора са настанени в друг имот, който се намира в непосредствена близост до домовете им, съобщи заместник-кметът по строителството и инфраструктурата Владимир Димитров.

Свлачището в кв. Аспарухово

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Българска електрическа лодка с награда във Венеция (Видео)