Вижте кои са всички кандидати за президент и вице

28 са двойките, които ще се борят за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Това стана ясно от пост на Централната избирателна комисия във фейсбук, към който е приложен списък с всички регистрирани кандидати за вота. Крайният срок за регистрация изтече в 17:00 ч. днес, а утре се очаква да бъде изтеглен и жребият с поредните номера, с които кандидатите ще бъдат вписани в бюлетината за изборите за "Дондуков 2".

Ето и пълният списък с кандидатите, публикуван от ЦИК:

Лъчезар Аспарухов Аврамов - кандидат за президент и Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за вицепрезидент

Венцислав Атанасов Ангелов - кандидат за президент и Атанас Иванов Стефанов - кандидат за вицепрезидент

Нако Райнов Стефанов - кандидат за президент и Нина Петкова Ламбова - кандидат за вицепрезидент

Камен Захариев Тасков - кандидат за президент и Галя Димитрова Иванова - кандидат за вицепрезидент

Борис Кирилов Анзов - кандидат за президент и Бранимир Мичев Мичев - кандидат за вицепрезидент

Радостин Петев Василев - кандидат за президент и Красимир Цветков Манов - кандидат за вицепрезидент

Методи Веселинов Бъчваров - кандидат за президент и Ленин Велинов Станоев - кандидат за вицепрезидент

Александър Трифонов Томов - кандидат за президент и Сергей Петков Инджов - кандидат за вицепрезидент

Волен Николов Сидеров - кандидат за президент и Славчо Георгиев Велков - кандидат за вицепрезидент

Ивелин Людмилов Михайлов - кандидат за президент и Юлиана Младенова Матеева - кандидат за вицепрезидент

Мария Петрова Колева - кандидат за президент и Валери Йорданов Велковски - кандидат за вицепрезидент

Боян Боянов Станков Расате - кандидат за президент и Йордан Стоянов Манасиев - кандидат за вицепрезидент

Величка Неделчова Георгиева - кандидат за президент и Росен Игнатов Иванов - кандидат за вицепрезидент

Искра Йорданова Недева - кандидат за президент и Стоян Руменов Георгиев - кандидат за вицепрезидент

Иванка Великова Цветанова–Петкова - кандидат за президент и Панайот Александров Кючуков - кандидат за вицепрезидент

Николай Нанков Ненчев - кандидат за президент и Цвета Кирилова Кирилова- кандидат за вицепрезидент

Иво Иванов Лулчев - кандидат за президент и Стефан Димитров Попов - кандидат за вицепрезидент

Пламен Панайотов Пасков - кандидат за президент и Светозар Стоянов Съев - кандидат за вицепрезидент

Йордан Иванов Малджански - кандидат за президент и Валентин Асенов Христов - кандидат за вицепрезидент

Илияна Малинова Йотова - кандидат за президент и Кирил Александров Вълчев - кандидат за вицепрезидент

Андрей Атанасов Гюров - кандидат за президент и Георги Димитров Кандев - кандидат за вицепрезидент

Ивайло Петров Симеонов - кандидат за президент и Косьо Христов Стойчев - кандидат за вицепрезидент

Явор Бориславов Генов - кандидат за президент и Максим Генов Велков - кандидат за вицепрезидент

Георги Николов Димов - кандидат за президент и Димитър Атанасов Шивиков - кандидат за вицепрезидент

Росен Пламенов Миленов - кандидат за президент и Иван Стефанов Иванов - кандидат за вицепрезидент

Костадин Тодоров Костадинов - кандидат за президент и Петър Петров Волгин - кандидат за вицепрезидент

Иван Маркос Христанов - кандидат за президент и Стоянка Гинева Черкезова - кандидат за вицепрезидент

Румяна Методиева Ченалова - кандидат за президент и Георги Минчев Георгиев - кандидат за вицепрезидент

27 инициативни комитета и 8 партии подадоха документи за регистрация в ЦИК за президентския вот. На 9 септември изтече срокът, в който партии и коалиции можеха да подават заявления в ЦИК за регистрация за участие в предстоящите избори, а на 14-и изтече срокът това да направят и инициативните комитети.

В крайна сметка бяха регистрирани 8 партии и 24 инициативни комитета, тъй като регистрациите на 2 партии и 3 инициативни комитета, са били заличени. Причината за това са констатирани несъответствия, съобщи говорителят на ЦИК Стоянка Балова - Цветкова на 15 септември.