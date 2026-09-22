Даниел Панов: Независимостта е достойнството да отстояваш себе си, но и да носиш отговорност (Обзор)

Търново посрещна празника с военни оркестри от САЩ и Турция и възстановки

Независимостта доказа силата на единството. 22 септември 1908 г. е урок на настоящето и път към бъдещето. Акт, който трябва да помогне да открием днешните национални каузи, да се обединим около тях и да преодолеем изпитанията. Независимостта се отстоява всеки ден, тя е равноправие, свобода и осъзнат избор, достойнството да отстояваш себе си, но и да носиш отговорност.

С тези думи кметът на Велико Търново Даниел Панов поздрави събралите се за тържествата по повод 118 г. от независимостта на България.

Честванията преминаха с военни оркестри от България, САЩ и Турция във Велико Търново, възстановка в Пловдив и концерти. Тържествена литургия бе отслужена в храма светиня “Св. 40 мъченици” в Търново. В двора на храма бяха пресъздадени събитията с прочитането на манифеста на княз Фердинанд. След това военният ритуал и издигането на националния флаг бяха в крепостта “Царевец”, откъдето тръгна и празнично шествие с трите военни оркестъра. То стигна до паметника “Майка България”, където присъстващите отдадоха почит на загиналите за свободата на страната.

Независимостта кара света да говори за Търново

и България. Историческата ни столица е най-яркият символ на възстановената българска държавност. Нашата България, дала толкова много за европейската културна идентичност с кирилицата, Златния век, Търновската книжовна школа, каза още Панов.

В Търново бе и шефката на Народното събрание Михаела Доцова. Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, с твърда воля и усилия, каза тя. В двора на храма “Св. 40 мъченици” беше прочетен манифестът от цар Фердинанд. Снимка: Дима Максимова

Независимостта се вижда в начина, по който работят институциите - в това дали спазваме правилата, дали поемаме отговорност за грешките си и дали можем да търсим решения заедно, когато имаме различни мнения. Имаме нужда и от още нещо -

да се научим да не превръщаме всяко различие в разделителна линия,

каза кметът на София Васил Терзиев на честванията в столицата, които по традиция бяха пред паметника “Независимостта на България”.

Скромно и с малко присъстващи премина тържеството в Пловдив. “Липсва тържественост, като че ли не се отдава голямо значение на тази дата, а тя е изключително важна от историческа гледна точка”, коментира Никола Марков - един от малкото, дошли да уважат събитието. В града под тепетата се проведе възстановка на обявяването на Независимостта: файтон докара Фердинанд, който веднага след Търново през 1908 г. пристига в Пловдив, за да затвърди окончателно Съединението от 1885 г.