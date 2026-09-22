ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Да ги пратя ли в ада?" - Тръмп подхвана Иран пред...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23606071 www.24chasa.bg

Даниел Панов: Независимостта е достойнството да отстояваш себе си, но и да носиш отговорност (Обзор)

Дима Максимова

[email protected]

2024
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Кметът на Велико Търново Даниел Панов и председателят на парламента Михаела Доцова на тържеството на крепостта “Царевец”. Снимка: Дима Максимова

Търново посрещна празника с военни оркестри от САЩ и Турция и възстановки

Независимостта доказа силата на единството. 22 септември 1908 г. е урок на настоящето и път към бъдещето. Акт, който трябва да помогне да открием днешните национални каузи, да се обединим около тях и да преодолеем изпитанията. Независимостта се отстоява всеки ден, тя е равноправие, свобода и осъзнат избор, достойнството да отстояваш себе си, но и да носиш отговорност.

С тези думи кметът на Велико Търново Даниел Панов поздрави събралите се за тържествата по повод 118 г. от независимостта на България.

Честванията преминаха с военни оркестри от България, САЩ и Турция във Велико Търново, възстановка в Пловдив и концерти. Тържествена литургия бе отслужена в храма светиня “Св. 40 мъченици” в Търново. В двора на храма бяха пресъздадени събитията с прочитането на манифеста на княз Фердинанд. След това военният ритуал и издигането на националния флаг бяха в крепостта “Царевец”, откъдето тръгна и празнично шествие с трите военни оркестъра. То стигна до паметника “Майка България”, където присъстващите отдадоха почит на загиналите за свободата на страната.

Независимостта кара света да говори за Търново

и България. Историческата ни столица е най-яркият символ на възстановената българска държавност. Нашата България, дала толкова много за европейската културна идентичност с кирилицата, Златния век, Търновската книжовна школа, каза още Панов.

В Търново бе и шефката на Народното събрание Михаела Доцова. Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, с твърда воля и усилия, каза тя.

В двора на храма “Св. 40 мъченици” беше прочетен манифестът от цар Фердинанд.
В двора на храма “Св. 40 мъченици” беше прочетен манифестът от цар Фердинанд. Снимка: Дима Максимова

Независимостта се вижда в начина, по който работят институциите - в това дали спазваме правилата, дали поемаме отговорност за грешките си и дали можем да търсим решения заедно, когато имаме различни мнения. Имаме нужда и от още нещо -

да се научим да не превръщаме всяко различие в разделителна линия,

каза кметът на София Васил Терзиев на честванията в столицата, които по традиция бяха пред паметника “Независимостта на България”.

Скромно и с малко присъстващи премина тържеството в Пловдив. “Липсва тържественост, като че ли не се отдава голямо значение на тази дата, а тя е изключително важна от историческа гледна точка”, коментира Никола Марков - един от малкото, дошли да уважат събитието. В града под тепетата се проведе възстановка на обявяването на Независимостта: файтон докара Фердинанд, който веднага след Търново през 1908 г. пристига в Пловдив, за да затвърди окончателно Съединението от 1885 г.

Акцент на тържеството във Враца беше представянето на части от манифеста за обявяването на Независимостта от ученици пред паметника на Христо Ботев.

Венци и цветя в знак на признателност бяха поднесени пред паметника на независимостта. След това от там тръгна шествие към паметника “Майка България”.
Венци и цветя в знак на признателност бяха поднесени пред паметника на независимостта. След това от там тръгна шествие към паметника “Майка България”. Снимка: Дима Максимова
Венци и цветя в знак на признателност бяха поднесени пред паметника на независимостта. След това от там тръгна шествие към паметника “Майка България”.
Венци и цветя в знак на признателност бяха поднесени пред паметника на независимостта. След това от там тръгна шествие към паметника “Майка България”. Снимка: Дима Максимова

Кметът на Велико Търново Даниел Панов и председателят на парламента Михаела Доцова на тържеството на крепостта “Царевец”.
В двора на храма “Св. 40 мъченици” беше прочетен манифестът от цар Фердинанд.
Венци и цветя в знак на признателност бяха поднесени пред паметника на независимостта. След това от там тръгна шествие към паметника “Майка България”.
Венци и цветя в знак на признателност бяха поднесени пред паметника на независимостта. След това от там тръгна шествие към паметника “Майка България”.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Българска електрическа лодка с награда във Венеция (Видео)