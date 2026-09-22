Илияна Йотова изрази съболезнования за смъртта на посланичката на Португалия

Президентът Илияна Йотова изразява съболезнования на семейството, близките, колегите и на португалския народ по повод кончината на извънредния и пълномощен посланик на Португалия в България Ана Мария Рибейро да Силва. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Със своя професионализъм, всеотдайност и човечност посланик Рибейро е оставила ярка следа в развитието на приятелските отношения между България и Португалия, категорична е Йотова.

Според нея внезапната смърт на дипломата е тежка загуба за дипломатическата общност и за всички, които са имали възможността да я познават и работят с нея.

Посланичката на Португалия е била открита мъртва в дома си, научи "24 часа". Нейни служители се притеснили, след като не отишла на работа.

Около обяд 66-годишната жена била открита в дома си в столичния кв. "Лозенец" мъртва. Предполага се, че причината за смъртта е инфаркт. По тялото няма следи от насилие.

Ана Мария Рибейро да Силва бе посланик на Португалия у нас от декември 2020 година. Преди това е била на същия пост в Словакия. Дипломатката бе юрист, дипломирала се е в Лисабонския университет. Работила е още в Париж, Хелзинки, Москва и Виена. В родината си е била съветник на португалския външен министър и на председателя на парламента.