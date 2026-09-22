28 двойки подали документи за изборите, но 4 от тях още чакат финално “да” от ЦИК (Обзор)

До последно в тайна пазиха кандидатите си от "Възраждане" - залагат на лидера Костадинов и евродепутата Волгин

28 кандидатпрезидентски двойки са подали пред ЦИК заявления за участие в изборите до изтичането на крайния срок за това във вторник. До момента допуснати за участие са 24 от тях, а последните четири още чакат проверка на документите.

Четири от подалите заявления за участие общо 32 формации (партии и инициативни комитети) пък въобще не са внесли в ЦИК имена на кандидат-президенти. От парламентарните сили ДПС е единствената, която се регистрира, но отказа да издигне кандидат, а ГЕРБ въобще не се включи в тези избори.

Управляващата партия на Румен Радев “Прогресивна България” се включи в инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а ПП и ДБ са в комитета на Андрей Гюров и Георги Кандев.

В 15 часа в сряда ЦИК ще изтегли и жребия с номерата на участниците в бюлетините.

До последно пази в тайна имената на кандидатите си “Възраждане”. Изненада обаче нямаше - за президент отново “скача” лидерът Костадин Костадинов, а негов вице ще е евродепутатът Петър Волгин. Решението лидерът на “Възраждане” обяви от Велико Търново, където бе за тържествата по повод Независимостта. А специално за случая Волгин се прибра от Брюксел в понеделник вечерта. Това не е първо участие на Костадинов в надпреварата за “Дондуков” 2 - той бе кандидат и през 2021 г. с Елена Гунчева, но останаха четвърти.

В последния ден документите си в ЦИК внесоха Иван Христанов и доц. Стоянка Черкезова, издигнати от инициативен комитет начело с Денис Ризов. Христанов обяви и първата си голяма цел - да стигне балотаж. Коментира, че вече вижда кална кампания, и напомни поговорката: “Волът, като рие, хвърля на гърба си”.

Във вторник през ЦИК са минали още двойките Румяна Ченалова и Георги Георгиев и Росен Миленов - Иван Иванов.

24 са общо инициативните комитети с кандидати за тези избори. Процедурата е следната: първо формациите подават документи в ЦИК, а след като получат одобрение, могат да внесат и имената на кандидатите си. Документи бяха подали общо 10 партии и 27 инициативни комитета. ЦИК отряза партия “Глас народен” и три комитета заради проблеми с документацията, а БСП сама се отказа, понеже застана зад кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Часове преди края на регистрацията пък кандидатите на “Евролевица” Александър Томов и Сергей Инджов се обявиха за нова национална стратегия. Като основни проблеми изведоха ниската раждаемост и състоянието на икономиката. Томов поиска прогресивен данък, като заплатите до 800 евро не се облагат, както и политики за подкрепа на младите семейства в граждански брак и с поне едно дете.