Жан Виденов - пироман, преди 2 г. пак палил в Марково и има акт от Пожарната

Той е наясно, че е забранено да драска клечката, но ще го викам, за да го предупредя, заяви кметицата

Три пожарни, съседи и доброволци гасили огъня, предизвикан днес от експремиера

Не за първи път бившият премиер Жан Виденов е предизвиквал пожар, палейки шума във вилната зона на пловдивското село Марково. Това заяви пред "24 часа" кметът на селото Десислава Терзиева след днешния инцидент.

Както съобщихме, около 14,30 часа Виденов решил да почисти имота си и драснал клечката на сухия отпадък. Пламъците бързо се разпространили. "Съседи, доброволци и три пожарни екипа успели да ги спрат на 5 метра от елтаблото на съседката Иванка Глухова", разказа Терзиева. Наложило се да бъде прокарана и просека, за да не пламне вилната зона на Марково, известно като пловдивския Бевърли хилс.

Тя допълни, че на експремиера преди 2 г. бил съставен акт от Пожарната за палеж. Той е наясно, че няма право да пали огън, но ще го викам да го предупредя ", категорична е кметицата.

По думите й имотът на Виденов представлява празно дворно място без постройка.