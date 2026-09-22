Йотова говори в ООН за Ива Михайлова и потъпкването на права от Скопие

След часове в самолета в Бостън, отклонен заради прерязан оптичен кабел, президентът успя да кацне в Ню Йорк

Недопустимо е развитието на ЕС на няколко скорости с превес на по-големите страни, обединиха се Йотова и словашкият ѝ колега

За случая с Ива Михайлова като емблематичен пример за потъпкване на човешките права в Република Северна Македония говори президентът Илияна Йотова пред върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк.

Българката с двойно гражданство Ива Михайлова не може да получи лечение в България, защото македонските съдилища отказаха да я пуснат да пътува и отнеха документите ѝ. Причината е, че тя е обвинена за катастрофа, при която е получила сериозни травми, включително счупени прешлени. Независими автоекспертизи сочат, че другият автомобил е навлязъл в нейното платно, но прокуратурата в РСМ повдига обвинение срещу Ива. Междувременно лекарите в Скопие не могат да ѝ окажат необходимото лечение и ѝ препоръчват да търси помощ другаде - тя има нужда от операция на гръбнака. Но не може да напусне РСМ.

Продължава дискриминационната политика на Скопие заради българския произход, дала пример Йотова пред комисаря по правата на човека.

Президентът е в Ню Йорк за участие в 81-ата сесия на Общото събрание на ООН.

Тя пристигна със закъснение, след като самолетът ѝ беше блокиран с часове на летището в Бостън. Йотова пътува с граждански полет от Франкфурт. Самолетът е бил за Ню Йорк, но е отклонен за Бостън. Полетите по част от източното крайбрежие на САЩ бяха спрени заради голяма авария след прерязан оптичен кабел.

По данни на Федералната администрация по гражданска авиация (FAA) бяха засегнати летищата в Ню Йорк, Бостън, Ню Джърси и Филаделфия. Това се случи

в момент, в който 130 световни лидери пристигаха

в Ню Йорк за сесията на ООН. Официалното обяснение бе, че резервната оптична линия е била прекъсната по невнимание от строителна бригада в Ню Джърси.

Неизправността бе в системата за терминално радарно управление на подхода, която направлява самолетите по време на излитане и кацане, обясни администраторът на FAA Брайън Бедфорд.

След като кабелът бе възстановен, Йотова все пак успя да пристигне в Ню Йорк навреме за официалното откриване на сесията на ООН.

Във вторник тя разговаря и със словашкия си колега Петер Пелегрини. Двамата се обединиха, че е “недопустимо развитието на Европейския съюз на няколко скорости с превес на по-големите страни”.

Двамата обсъдиха Многогодишната финансова рамка на ЕС (2028-2034 г.), като подчертаха необходимостта от запазване на кохезионната политика и Общата селскостопанска политика, които подкрепят по-слабо развитите държави членки. България и Словакия са част от групата в ЕС “Приятели на кохезията”. Необходимостта от изграждане на свързаност в тази част на Европа - транспортна и енергийна, също беше изтъкната като приоритет от българския президент и словашкия ѝ колега.

Йотова и Пелегрини отбелязаха, че

на общоевропейско ниво липсва адекватна реакция на покачващите се цени на горивата,

а всяка държава реагира самостоятелно.

Във фокуса на разговора беше отсъстващата роля на Европа в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Президентът за пореден път изтъкна, че ЕС, който е пряко засегнат от конфликта, трябва да има активна позиция и да инициира разговорите за мир.

Същия ден българският държавен глава трябваше да има срещи с ген. секретар на ООН Антонио Гутериш и с краля на Йордания, а вечерта да присъства на традиционния прием, даван от американския президент Доналд Тръмп.

Ключов момент от визитата ще бъде изказването на Йотова пред Общото събрание на ООН на 23 септември. Преди това тя ще участва в дискусията “Препотвърждаване на обещанието за мир: Използване на силата, с която разполагаме”, организирана от Финландия.

Предвидена е и среща на президента с представители на българската общност в САЩ в сградата на Генералното консулство на България в Ню Йорк.

В последния ден от посещението си - 24 септември, Йотова ще участва в среща на инициативата на ООН, която

насърчава женското лидерство

По тази тема вече говори и външната министърка Велислава Петрова, която също е в Ню Йорк. Тя се включи във форума Her Power@UNGA81, организиран от американското издание за международни отношения и външна политика Foreign Policy.

“В условията на военни конфликти, геополитическа конкуренция и нарастваща несигурност Европа се нуждае от лидерство, което изгражда доверие и постига конкретни резултати”, заяви Петрова. Тя е убедена, че следващото поколение лидери се нуждае не само от образование, но и от практически опит, менторство и реален достъп до процесите на вземане на решения.

Петрова постави акцент и върху необходимостта жените да се подкрепят по-активно в професионалното си развитие. Пълноценното им участие във вземането на решения не е само въпрос на представителство, а предпоставка за по-силно, по-ефективно и по-отговорно лидерство, каза тя.