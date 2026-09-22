Доцова: Когато работим заедно, огънят на българщината ще гори вечно

Когато сме единни, имаме общи цели и работим заедно, тогава ще направим така, че огънят на българщината да гори вечно.

Това заяви шефката на парламента Михаела Доцова в словото си по случай 118-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България във Велико Търново.

Председателят на парламента прие рапорта на командващия тържествената заря-проверка на площад "Цар Асен І" във Велико Търново, съобщават от пресцентъра на НС.

"Не трябва да си мислим, че сега е по-трудно, отколкото е било, не трябва да поставяме разделителни линии, защото те лесно се чертаят, но трудно се гради", заяви Доцова.

"Нека оставим за поколенията след нас тази доброта, отдаденост и честност на българския народ, които и ние сме наследили. Нека им оставим каузата за единност, защото когато сме единни, имаме общи идеали и цели, и работим заедно, тогава ще направим така, че огънят на българщината да гори вечно", каза шефката на парламента.

През 1908 г. във Велико Търново Христо Славейков, председател на парламента по онова време и син на възрожденския книжовник и следосвобожденски политик Петко Славейков, се обръща към Фердинанд с молба "от името на народното представителство да приеме титлата цар", напомни Доцова. Участва и премиерът Александър Малинов – автор на манифеста, 5 пъти премиер на България, председател на 23-тото Обикновено народно събрание, бесарабски българин, подчерта тя.

"Независимостта е обявена, новината бързо се разпространява из цялата българска територия и българите излизат на манифестации и тържества, за да отбележат този празник за България. Разбира се, необходими са месеци дипломатически усилия, но Независимостта е призната, за да бъде България равноправна и суверенна държава", заяви Доцова.

"Историята трябва да се разказва, за да се помнят фактите и имената, да остават и след нас и да можем да следваме примера за единение. На тогавашните политици също им е било трудно и са имали разделения, но са били единни в убеждението си за бъдещето на Родината. Това е и заветът, който трябва сега да предадем на следващите поколения", категорична бе тя.

"22 септември е датата, на която всеки българин без значение къде е по света се прекланя пред Родината си и отправя поглед към старопрестолно Търново, историческата и духовна столица на България, защото тук е обявена Независимостта на България. Държавническо действие със съществени последици, защото променя съдбините на българския народ, но и държавническо действие на смелост, подредени решения и дипломатически усилия. Всичко това ни показва, че войните не са единственият изход в кризисни ситуации и че винаги има мирен подход за преодоляване на тежки ситуации", допълни шефката на НС.

На тържествената заря-проверка присъстваха депутати от всички парламентарни групи, министри, кметът на Велико Търново Даниел Панов, председателят на общинския съвет Венцислав Спирдонов, Великотърновският митрополит Григорий, началникът на Националния военен университет "Васил Левски" бриг. ген. Станчо Кайков, представители на образователни и държавни институции, граждани.