Смъртността при катастрофи в Западните Балкани е с 81% по-висока от средната за ЕС

ЕС предоставя 50 милиона евро чрез Програмата за безопасен и устойчив транспорт, изпълнявана чрез Световната банка

Страните от Западните Балкани регистрират значително по-лоши показатели за пътна безопасност от средните за Европейския съюз. Това прави по-силната култура за безопасност на движението, по-голямата употреба на предпазни колани и инвестициите в по-сигурна инфраструктура сред ключовите мерки за спасяване на човешки животи по пътищата.

Това беше посочено днес в Сараево на представянето на регионалната кампания „Момент за живот".

Директорът на Постоянния секретариат на Транспортната общност на Босна и Херцеговина Талис Линкайтс предупреди, че по техни данни 78 души на милион жители са загинали при пътни инциденти в региона през миналата година, което е значително повече от средното ниво за ЕС от 43 души на милион жители.

Заместник-ръководителят на делегацията на ЕС в Босна и Херцеговина Адебайо Бабаджиде предупреди, че броят на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия в Западните Балкани е приблизително с 81% по-висок от средния за Европейския съюз, подчертавайки, че реформите, превенцията и инвестициите са от ключово значение за подобряване на пътната безопасност в региона. Това предаде за БТА босненската агенция ФЕНА.

ЕС предоставя 50 милиона евро чрез Програмата за безопасен и устойчив транспорт, изпълнявана чрез Световната банка. Проектът обхваща подобрения на безопасността в училищните зони и в двата ентитета, с особен фокус върху допълнителни мерки за защита на децата и други уязвими участници в движението.

Бабаджиде добави, че наред с целевите мерки за подобряване на пътната безопасност, ЕС подкрепя и подготовката на приоритетни проекти за модернизация на пътната инфраструктура чрез транспортната програма на ЕС, за която са осигурени 10 милиона евро безвъзмездни средства.

Той заяви, че чрез Плана за растеж на Западните Балкани и Инструмента за реформи и растеж ЕС е готов да продължи да подкрепя Босна в подобряването на транспортния сектор, но подчерта, че тази подкрепа трябва да бъде придружена от прилагането на реформи.

В страната се очаква създаването на Съвет за пътна безопасност, а новата кампания се фокусира върху използването на предпазни колани и повишаването на информираността за значението на защитното оборудване в трафика.

В същото време министърът на комуникациите и транспорта на Босна и Херцеговина Един Форто предупреди, че страната се нарежда сред страните с най-ниски нива на безопасност на движението. Той припомни, че 288 души са загинали по пътищата в Босна и Херцеговина през миналата година.

Изменения в Закона за основите на безопасността на движението по пътищата влязоха в сила през май и въведоха по-строги наказания за тежки нарушения на правилата за движение.