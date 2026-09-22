С присъди се сдобиха крадци, влезли с взлом в две къщи в Карловско

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Тандемът успял да задигне едва 37 евро от жертвите си

4-месечни условни присъди договори двойка крадци, похитила две къщи в Карловско за една нощ. Изпитателният срок на наказанията им е 3-годишен, като споразумението им с прокуратурата вече е одобрено от Районния съд в Града на Левски с окончателно решение.

Кражбите били извършени в нощта на 10 срещу 11 май. Апашите първо влезли в имот в близко село, а след това и в друг в Карлово. От първата локация взели 15 евро, а от втората - 22.

След като престъпленията били разкрити, малката плячка е била върната на собствениците.