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Вандали вилнеят в созополско село, кметът: Имат чадър от полицията

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Кметът на село Зидарово Снимка: СТОПКАДЪР BTV

Двама видимо пияни мъже са чупили и трошили, а после и шофирали в созополското село Зидарово. Кметът Христо Бардуков пусна кадри от видеокамера във фейсбук. По думите му обаче няма адекватна реакция от страна на полицията. 

"Аз подавам сигнал на 112 за всичко, което се случва според видеозаписите. Две минути по-късно единият получава обаждане да се махне от мястото", разказва кметът по Би Ти Ви. По думите му мъжете "имат чадър от полицията".

"Ние трябва да бъдем длъжни да се съобразяваме с всеки вандал, пияница, наркоман", казва още Бардуков. 

Според него след като един от участниците разбира, че е подаден сигнал на телефон 112, агресията не спира, а се засилва.

Двамата видимо пияни мъже са задържани за 24 часа и са направили самопризнания. По случая е образувана преписка. 

Кметът на село Зидарово

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