Велислава Петрова в Ню Йорк с ключови срещи за сигурността и икономическото сътрудничество

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на външните работи Велислава Петрова участва в откриването на Общия дебат на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк като част от българската официална делегация.

В рамките на интензивната си програма министър Петрова проведе поредица от двустранни срещи с партньори от Европа, Азия, Близкия изток и Африка.

Тя разговаря с външните министри на Сингапур Вивиан Балакришнан и на Азербайджан Джейхун Байрамов. Срещи бяха проведени и с външните министри на Пакистан Мохамад Исхак Дар и на Обединените арабски емирства шейх Абдула бин Зайед Ал Нахаян.

„Външната политика има стойност, когато създава конкретни възможности за страната – повече сигурност, повече икономически контакти и по-силни международни партньорства", подчерта министър Петрова в рамките на разговорите.

Сред основните теми бяха развитието на двустранните отношения, международната сигурност, търговията и инвестициите, енергетиката и стратегическата свързаност.

В разговорите с външните министри на Пакистан и Обединените арабски емирства акцент беше поставен върху стратегическата свързаност и потенциала за по-силни транспортни, енергийни и икономически връзки между Европа, Близкия изток и Азия. Обсъдена беше и подготовката на Регионалната среща на върха за свързаност, чийто домакин ще бъде България през 2027 г. Форумът ще даде възможност за изграждане на нови партньорства и за превръщане на регионалните приоритети в конкретни проекти и инвестиции.

В рамките на втория ден от посещението на министър Петрова в Ню Йорк се проведе също среща с администратора на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) Александър де Кро, както и участие в събитие на високо равнище, посветено на глобалната продоволствена сигурност в Черноморския регион.