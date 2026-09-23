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154 пожара са загасени през последното денонощие

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Пожар

Общо 154 пожара са загасени в страната през последното денонощие, съобщи Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". При тях е пострадал един човек.

Пожарните екипи са реагирали на 189 сигнала. При 30 от пожарите са нанесени материални щети, включително 11 в жилищни сгради и шест в транспортни средства.

Без материални щети са били 124 пожара, като най-много са случаите на горене на сухи треви, горска постеля и храсти - 77.

Регистрирани са и 29 спасителни и помощни операции, както и шест лъжливи повиквания.

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