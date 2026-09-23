154 пожара са загасени през последното денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 154 пожара са загасени в страната през последното денонощие, съобщи Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". При тях е пострадал един човек.

Пожарните екипи са реагирали на 189 сигнала. При 30 от пожарите са нанесени материални щети, включително 11 в жилищни сгради и шест в транспортни средства.

Без материални щети са били 124 пожара, като най-много са случаите на горене на сухи треви, горска постеля и храсти - 77.

Регистрирани са и 29 спасителни и помощни операции, както и шест лъжливи повиквания.