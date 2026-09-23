Слави Трифонов бутна плочата на Петрохан: Ако я сложат пак, пак ще я унищожа

Лидерът на „Има такъв народ" Слави Трифонов обяви, че се е погрижил за унищожаването на спорната плоча на прохода Петрохан. В публикация във фейсбук Трифонов остро критикува поставянето й и заяви, че ако бъде възстановена, отново ще я унищожи.

„Това на прохода Петрохан не е паметна плоча. Това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество", написа лидерът на ИТН, който прикачи и снимка от бутнатата плоча в публикацията. Върху плочата били изписани едно до друго имената на Ивайло Калушев и на загиналите с него. Сред символите е имало перо в цветовете на дъгата, кръстосано с нож. Трифонов определя поставянето й като „позор, срам, унижение и възхвала на несправедливостта и беззаконието".

По думите му за плочата не е имало разрешение от община Берковица, на чиято територия се намира проходът. „Общината в Берковица не се погрижи да премахне този срам. За това се погрижих аз!", написа сега Трифонов.

В публикацията си той направи паралел с друга паметна плоча, за чието поставяне сам е участвал. Тя се намира на плажа край Синеморец и е посветена на Петър Тодоров и Христо Стефанов - двама мъже, които загиват, след като спасяват две давещи се деца.

Трифонов разказва, че тогава е поискал разрешение от община Царево, представил е проекта и е съгласувал мястото. На плочата освен имената на двамата мъже стои надписът: „Живите затварят очите на мъртвите, мъртвите отварят очите на живите!"