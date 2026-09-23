Коментатори: Йотова с резервоар от гласове на "Възраждане" за балотаж, Гюров разчита на ГЕРБ и ДПС

Илияна Йотова има резервоар за гласове сред поддръжниците на "Възраждане", а Гюров - в електоратите на ГЕРБ и ДПС.

Това коментираха в сутрешния блок на Нова тв политически наблюдатели.

"Костадинов и Волгин са резервоар за гласове за Йотова. Това обединява по-радикалните избиратели на първи тур и на балотажа те ще отидат при Йотова. Много двойки от 28-те кандидати защитават позиции в този спектър", каза журналистът Емилия Милчева.

"Костадинов и Волгин имат шанс за балотаж в този вариант", категорична е Диана Дамянова.

"Ако Волгин беше кандидат за президент щеше да бъде изненада, раздвижване и свеж въздух. От друга страна Костадинов поема голяма отговорност, заставайки първи в момент, когато партията му е уязвена. Той се опитва да се позиционира на ново място, говори много по-обрано по темите на външната политика. Йотова е крилото на умерените русофили, крайните ще гласуват за Костадинов и Волгин", каза Ружа Райчева.

"Има едно стремително ново начало в ГЕРБ при кметовете и общинските им съветници - да стават прогресивни. Не мисля, че Борисов вече може да изплаши някого, опитва се да бетонира собствената си позиция. Голяма част от избирателите на ГЕРБ ще гласуват за Йотова. ДПС вероятно също ще гласуват за кандидата на "Прогресивна България", прогнозира емилия Милчева. Диана Дамянова Кадър: Нова тв

"ГЕРБ и ДПС имат 600 хиляди избиратели и те ще решат изборите. От тях едва ли ще има 3%, които ще гласуват за Гюров и Кандев. Някои няма да гласуват заради машините. Борисов няма власт в момента. Ако накара избирателите да направят нещо, те няма да го направят", твърид Дамянова.

"Борисов няма да си позволи директен призив. Един ден ще хвали Йотова и Вълчев, друг ден ще ги хули, както правеше с Васил Терзиев", казва Ружа Райчева.

"България избира страна във войната с Украйна. Имаме Гюров с проевропейските послания, които Йотова нарече неадекватни", казва Емилия Милчева на въпрос дали българите ще избират геополитическа посока на страната.

"Президентът не може да обръща посоката на България. Големият въпрос е, че кампанията на Гюров е за геополитическия избор. Но никой не може да ме накара да гласувам за тях. Тези хора имат резервоар - ГЕРБ и ДПС", твърди Диана Дамянова.

"Фалшиво е да се вкарва темата, че България избира своя път. Избираме тона, с който говорим, а Радев и МВнР промениха своя", казва Райчева. Ружа Райчева КАДЪР: БНТ

Гостите в студиото коментираха дали има втори център на власт и евентуален конфликт между началника на кабинета на премиера Николай Копринков и вътрешния министър Иван Демерджиев.

"Двамата работят заедно, но дърпат в различни посоки и има напрежение. Става въпрос за начина на разпределение на властта и за хората, които се назначават. Радев разчита на Копринков, но застава и до Демерджиев. Копринков не е вътрешен министър, който да разчиства корупцията, а партиен функционер. Разчита на стари кадри, свързани с ГЕРБ и ДПС. Това не е линията на Демерджиев", коментира Ружа Райчева.

"Когато има конфликт във властта винаги става въпрос за пари. Допускам, че е заради обществени поръчки. Да, има много кадри на ГЕРБ и ДПС. Мисля, че имаше договорка", казва Емилия Милчева.