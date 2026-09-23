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Иван Костов: В програмата на кабинета липсва стратегия за развитието на страната

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Иван Костов Снимка: СТОПКАДЪР BTV

Управленската програма на правителството подлежи на сериозна критика. В нея, наред с поставените цели, които обикновено присъстват, липсва дългосрочна стратегия за развитието на страната. Това коментира  бившият министър-председател Иван Костов по Би Ти Ви.

По думите му в програмата липсва обективна оценка къде точно се намира България по отношение на благосъстоянието на своите граждани.

Той коментира и проблемите в съдебната власт. По думите му "най-лесното решение, което се пробва много пъти през тези години, всичките се плъзгаха по линия на най-малкото съпротивление - да установят контрол на съдебната власт, вместо да създадат реформи". Според него тя трябва да  работи без политическо влияние, да не е бухалка и чадър.

"Силно желая това управление да намери пътя и да направи тези реформи", каза Костов.

"През последните години ме занимава въпросът какво очакват младите от тази държава, мисля повече за тях, за да останат в България", каза още той. Според него те искат по-добър живот, баланс между работа и свободно време, качество на работното място. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Иван Костов

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