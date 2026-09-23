Сметната палата очаква данните за дарителите на президентските кандидати до 30 септември

До 30 септември 2026 г. (до 5 дни след откриване на кампанията според Изборния кодекс), партиите и инициативните комитети трябва да изпратят на Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК), за да се осигури публичност и прозрачност на финансирането на кампанията.

В предоставената информация трябва да се съдържат данни за дарителите, за вида и размера на направените дарения, данни за кандидатите и за членовете на инициативните комитети, предоставили средства, и размерът на средствата. Тя трябва да включва и декларации за произхода на дарените и предоставени средства, когато общият размер на дарението/предоставените средства от едно физическо лице надхвърли една минимална работна заплата, както и наименованията на социологическите, рекламните и ПР агенции, с които участникът работи.

По време на предизборната кампания партиите и инициативните комитети трябва да изпращат в 7-дневен срок новопостъпилата информация за включване в ЕРИК.

За да подпомогне участниците в изборите за осъществяването на законовите им задължения в съответните срокове, Сметната палата подготви информационна брошура, която може да бъде намерена на следния линк:

https://www.bulnao.government.bg/bg/documents/17795/President_Elections_2026-l.pdf

Сметната палата публикува указания и образци на писма, заявления, декларации, отчети, които участниците в изборите трябва да подават. Те могат да бъдат намерени на интернет страницата на одитната институция: www.bulnao.government.bg в раздел „Kонтрол - избори", или в ЕРИК в секция „Документи" в раздела за съответния вид избори.

Отчетите за приходите и разходите във връзка с предизборната кампания трябва да бъдат представени в Сметната палата до 4 декември, а при балотаж срокът е до 11 декември 2026 г. След това Сметната палата ще извърши одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания, когато са над 511,29 €.

Глоби

При нарушение на изискванията за подаване на информация в ЕРИК, на представляващите партията или инициативния комитет, се налага глоба от 1 533,88 до 5 112,92 €.

При нарушение на общия размер на финансирането и на забраните, свързани с него, както и на изискването финансирането на приходите и разходите над 511,29 € да е по банков път, на лицето или лицата по чл. 164 от ИК се налага глоба от 1 533,88 до 7 669,38 €.

Ако не бъде деклариран произхода на дарените/предоставени средства, когато са над една минимална работна заплата, глобата е от 511,29 до 1 533,88 €, а за повторно нарушение - от 1 533,88 до 5 112,92 €.