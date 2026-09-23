Опозицията се разписа с още 2 неуспешни опита за изслушване на министри в парламента

И тази седмица опозицията опита да привика извънредно министри в парламента, но мнозинството реши, че няма нужда те да идват за изслушване днес.

Първо Жечко Станков от ГЕРБ поиска изслушване на министъра на енергетиката Ива Петрова. А повод бяха информации за прекратяване участието на държавата чрез БЕХ в търсенето на нефт и газ в блок 1 на находището "Хан Аспарух". След като при първото гласуване мнозинството отказа да привика министърката, Александър Иванов от ГЕРБ напомни, че дизелът вече е 2 евро, бензинът и той се покачва, а "България се отказва от националния си интерес". Всички партии трябва да се замислят дали тази стъпка е грешна, настоя Александров. Само 69 депутати обаче подкрепиха идеята на ГЕРБ за изслушване, свързано с находището "Хан Аспарух".

Ангел Георгиев от "Възраждане" пък предложи в залата да дойдат вътрешния министър Иван Демерджиев, министърът на отбраната Димитър Стоянов и шефа на ДАНС. Очакванията му бяха те да обяснят подробно какви са били военните обучения на чужденци у нас. Преди дни британският "Дейли Телеграф" написа, че в "Алфа Метал" край Габрово са се подготвяли руски бойци. Оказа се обаче, че информацията не е вярна. А днес мнозинството в парламента отказа да привиква министри и шефове на служби по казуса.

Опозицията неуспешно опита да вкара и две промени в програмата за седмицата. Венко Сабрутев от "Промяната" настоя за задвижване на измененията в Закона за движение по пътищата. И емоционално се оплака за проблемите на родителите, които оставят децата си на градина в големите градове. "Трафикът става все по-ужасен. Закъснявате. Отиваш пред градината или яслата и няма къде да паркираш, за да свалиш детето безопасно. Обикаляте квартала, спирате пред гараж с риск да ви спукат гумите, да ви счупят чистачката. Може да се реши този проблем и той не зависи от пари", настоя депутатът, но не получи подкрепа за разглеждане на законопроекта си.

Божидар Божанов от "Демократична България" пък опита да убеди колегите си да накарат Сметната палата да извърши одит на агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за резерва на горива. И това искане за допълнителна точка в дневния ред на парламента обаче не срещна подкрепа.