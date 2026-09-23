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Йотова: Опасна е тенденцията за отричането на Холокоста

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СНИМКА: Прессекретариат на президентството

Илияна Йотова определи като опасна тенденцията за пренаписване на историческите факти и отричането на Холокоста. По време на посещението си в Ню Йорк за участие в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН държавният глава Илияна Йотова се срещна с президента на Световния еврейски конгрес Роналд Лаудер. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Лаудер определи България като специално място за еврейската общност, като добрия пример за толерантност. От своя страна, президентът припомни, че България е единствената страна, спасила своето еврейско население по време на Втората световна война.

Илияна Йотова представи пред президента на Световния еврейски конгрес идеята за създаване в България на Музей на толерантността. „В основата му ще бъде спасяването на българските евреи. Музеят ще е жив интерактивен паметник на българските праведници", посочи президентът, като подчерта, че децата трябва да познават тази история.

На срещата беше изтъкнато, че именно образованието е в основата на борбата с антисемитските настроения и прояви днес.

         

СНИМКА: Прессекретариат на президентството

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