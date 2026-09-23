Мъж хвана крадец в дома си във Велико Търново

Мъж от Велико Търново залови в дома си крадец. Снощи около 20,20 ч. в полицията е получен сигнал от жител на В. Търново, че е пипнал в дома си мъж при опит за кражба на портмоне с пари. Изпратеният на адреса полицейски екип е установил в жилището освен собственика и 31-годишен мъж от Дряново, известен на полицията, съобщи ОДМВР - Велико Търново.

При извършената проверка е изяснено, че неканеният гост е влязъл в жилището през незаключена входна врата и направил опит за кражба на портмоне с пари от дамска раница.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувано е бързи производство.