ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

16-годишно момиче пострада при падане от електриче...

Времето София 15° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23608237 www.24chasa.bg

Гутериш благодари на България за активния й ангажимент към ООН

2176
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Илияна Йотова и Антонио Гутериш СНИМКА: Прессекретариат на президентството

Йотова и Гутериш изтъкнаха необходимостта от преговори, които да сложат край на войната в Украйна

Благодарност за активното участие на България в политиките и дейностите на Организацията на обединените нации отправи генералният секретар Антонио Гутериш на среща с президента Илияна Йотова. Българският държавен глава е в Ню Йорк за участие в 81-вата сесия на Общия дебат на ООН. В ръководената от държавния глава делегация са министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, както и председателят на Комисията по външна политика в Народното събрание Петър Витанов. Това съобщиха от прессекретариата на президентството. 

Президентът Йотова поздрави Гутериш за неговата силна и емоционална реч при откриването на Общото събрание на ООН. „Много пъти споменахте думата мир. 60 са действащите въоръжени конфликти в света. Всички трябва да работим за решение на тези конфликти, защото хората не искат войни", посочи държавният глава.

Илияна Йотова и Антонио Гутериш изтъкнаха необходимостта от преговори, които да сложат край на войната в Украйна, която продължава вече пета година. Президентът отново подчерта, че Европейският съюз трябва да има активна роля в този процес, а не да стои като наблюдател.

Конфликтите в Близкия изток също бяха във фокуса на разговора между Йотова и Гутериш.

Илияна Йотова и Антонио Гутериш СНИМКА: Прессекретариат на президентството

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание