Задържаха шофьор с положителна проба за кокаин в Казанлък, а в колата му намериха боен пистолет

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Полицията в Казанлък е задържала 38-годишен мъж, шофирал след употреба на кокаин. При проверка на автомобила му „Порше" под седалката е открит боен пистолет със заличени серийни номера и 15 боеприпаса, съобщиха от ОДМВР – Стара Загора.

Мъжът е спрян около 21:35 ч. снощи, като тестът за наркотици е дал положителна проба за кокаин. Той е задържан за до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.

Преди дни в областта беше образувано досъдебно производство срещу мъж, насочил оръжие към автомобил в село Преславен.