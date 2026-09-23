Румен Радев: Ограничаваме рекламата на хазарта, казината няма да светят като в Лас Вегас

Цялото игрално оборудване ще бъде свързано с НАП в реално време, за да не се укриват данъци и да се перат пари

Налогът ще бъде по-голям, чуждите фирми трябва да се регистрират у нас, за да плащат данъците си тук

Рекламата ще остане само в спорта - на екипите и съоръженията

Вече ще е тежко престъпление, ако митничари се уличат в контрабанда

Правителството ще предложи нови промени, за да ограничи хазарта в страната. Още днес за обществено обсъждане ще бъдат качени нови текстове. Това каза премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.

С тях ще бъде въведен много по-строг модел за регулиране на сектора, каза още премиерът.

Целта е повече прозрачност, по-дсправедливо облагане и най-вече ограничаване на хазартните зависимости. Първата голяма промяна е в рекламата. Въвеждаме пълна забрана на рекламата за хазарт. Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани, която да достига до младите хора и децата, каза още той.

Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама на спортни екипи и съоръжения, каза още той.

Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че градовете и селата ни заприличаха на Лас Вегас, затова забраняваме и тях. Въвеждаме нова философия, по която държавата да облага дейността на казина и игрални зали. Ще се облага реалният резултат от финансовата дейност и се въвежда строг контрол, за да се пресекат всякакви опити за укриване на данъци и пране на пари, каза още Радев. Цялото игрално оборудване ще бъде свързано с НАП в реално време.

Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта, като създаваме и механизми част от приходите да се насочат към спорта и образованието. Задължаваме и всички чуждестранни оператори да се регистрират у нас, който оперира тук и печели от българския пазар - ще се отчита тук, ще плаща данъци тук и ще подлежи на контрол от държавата, каза още Румен Радев.

Внасяме и промени в НК, за да се инкриминират минтническите нарушения, досега те се третираха като административни провинения. През годините нямаше политическа воля това да се случи. Тези текстове, които предлагаме бъркат дълбоко в една от най-доходоностните сфери на българската престъпност - преносът на стоки от външните граници на ЕС в ущърб на финансите, каза още Радев. Затягаме митническият контрол а контрабандата става тежко престъпление, под мерките ще попаднат и т.нар. чиновници на повикване в митническата администрация, които съзнателно си затварят очите за подобни нарушения, каза още Радев.