Откриват реставрираната Чешма на нимфите на Бунарджика в Пловдив

Събитието е част от програмата на първия Фестивал на тепетата

Едно от емблематичните места на хълма Бунарджика в Пловдив – Чешмата на нимфите, позната и като Нимфеума, ще бъде официално открита след пълна реставрация на 26 септември от 11 часа. Събитието е част от програмата на първия Фестивал на тепетата, а специално участие ще вземе хор „Евмолпея".

„Възстановяването на Нимфеума е кауза, по която работим от години. Това е едно от онези места в Пловдив, които носят паметта на града и трябва да бъдат съхранени. А откриването по време на първия „Фестивал на тепетата" е прекрасен повод да покажем, че можем едновременно да пазим историята на Пловдив и да създаваме нови традиции", каза кметът на район „Централен" Георги Стаменов. Той благодари на сдружение „Бизнесът за Пловдив", с чиято финансова помощ е направен ремонтът.

„Пловдив е нашият град и от нас зависи какво ще оставим след себе си. За нас би било лесно просто да подкрепим един фестивал и след два дни всичко да приключи. Нашата идея е друга – искаме не само да празнуваме тепетата, а да се грижим за тях и да оставим нещо след себе си. Затова инвестираме във възстановяването на Нимфеума на Бунарджика. Това е част от историята на Пловдив, която трябва да предадем на следващите поколения", допълни председателят на „Бизнесът за Пловдив" Илиян Филипов.

Историята на Нимфеума ни връща векове назад. Светилището води началото си от римската епоха, а сведения за него има още от XVI век. Бунарджика от древността е свързан с водата и естествените извори, откъдето идва и едно от старите му имена – Хълма на изворите.

Нимфеумите са светилища, посветени на божества, свързвани в древността с водата и природата. Затова обикновено са изграждани край извори и други естествени водоизточници.

Пловдивският Нимфеум е разрушен през 1910 година, а по-късно е възстановен по времето на кмета Божидар Здравков, останал в историята на Пловдив с грижата си за архитектурното и културното наследство на града.

Повече от век по-късно времето и атмосферните условия налагат цялостна реставрация, която вече е факт.