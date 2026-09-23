95 души се включиха в "Ескейп стая на колела" в Пазарджик за трафика на хора

Общо 95 души се включиха в „Ескейп стая на колела" (Escape Truck) в Пазарджик, като интересът към инициативата надхвърли предварителните очаквания и в рамките на деня бяха организирани допълнителни групи извън първоначално планираните.

Интерактивната кампания срещу трафика на хора гостува в Пазарджик със съдействието на Община Пазарджик, а в организацията и провеждането на събитието активно се включиха Местната комисия за борба с трафика на хора – Пазарджик и Българският младежки Червен кръст – Пазарджик.

„Ескейп стая на колела" използва нестандартен подход към превенцията, при който участниците не са просто слушатели. Те попадат в сюжет, вдъхновен от реални истории и рискови ситуации, и чрез поредица от задачи трябва сами да разпознаят опасностите и да намерят изход.

Целта е младите хора не само да получат информация за трафика на хора, но и да развият умения да разпознават предупредителните сигнали в ситуации, с които могат да се сблъскат в реалния живот.

Темата е все по-актуална на фона на променящите се механизми за въвличане на жертви. През първите шест месеца на 2026 г. в администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора са получени 38 сигнала, по които са идентифицирани или неформално разпознати 60 лица, сред които 17 деца. За цялата 2025 г. идентифицираните жертви са 89.

Данните показват и нарастващо значение на трудовата експлоатация. През първата половина на 2026 г. са отчетени 23 жертви на трудова експлоатация и 23 жертви на сексуална експлоатация. Все по-често рисковете са свързани с обещания за работа, по-добри условия на живот и нови възможности.

Съществена промяна е и ролята на интернет. Социалните мрежи, чат приложенията, сайтовете за работа и платформите за запознанства могат да бъдат използвани за първоначален контакт и изграждане на доверие. Развитието на изкуствения интелект допълнително увеличава риска чрез възможността за създаване на все по-убедителни фалшиви профили, изображения, видеа и гласови съобщения.

Особено уязвими в онлайн среда са децата и младите хора. Затова дигиталната грамотност, критичното мислене и способността за ранно разпознаване на рисковото поведение се превръщат във все по-важна част от превенцията.

Сред предупредителните сигнали при предложения за работа могат да бъдат необичайно високо възнаграждение при минимални изисквания, липса на писмен договор или конкретна информация за работодателя, настояване за незабавно заминаване, натиск за бързо вземане на решение и разминаване между обещаните и реалните условия.

При други форми на експлоатация въвличането може да започне с изграждане на емоционална връзка и доверие, които постепенно се превръщат в зависимост и контрол. Затова едно от ключовите послания на кампанията е, че трафикът на хора много рядко започва с насилие – често започва с доверие.

Големият интерес към инициативата в Пазарджик и включването на 95 участници показаха значението на подобни интерактивни форми за достигане до младите хора.

Община Пазарджик благодари на организаторите на националната кампания, на МКБТХ – Пазарджик и БМЧК – Пазарджик за съвместната работа и съдействието по време на събитието.

„Ескейп стая на колела" е част от национална превантивна кампания срещу трафика на хора. След първото си издание, проведено в 11 български града в рамките на 13 събития и достигнало до над 1500 участници, инициативата се завръща за второ национално издание с фокус върху превенцията, дигиталната грамотност и ранното разпознаване на рисковете от трафик и експлоатация.