ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

16-годишно момиче пострада при падане от електриче...

Времето София 15° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23608531 www.24chasa.bg

Община Русе прекратява текущата процедура за новия корпус на Доходното здание с цел прецизиране на документацията

1008
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

Община Русе издаде решение за прекратяване на обявената обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: изграждане на нов корпус към съществуващата сграда на Доходното здание" на стойност 5 443 424,77 евро без ДДС. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Решението е взето след постъпили запитвания за разяснения от потенциални участници, които налагат допълнително прецизиране на отделни изисквания в тръжната документация. Целта е да се създадат условия за участие на възможно най-широк кръг кандидати, максимална конкурентна среда и равнопоставеност на участниците.

Необходимите промени не могат да бъдат направени в рамките на вече стартиралата процедура съгласно действащото законодателство. Прекратяването ѝ позволява документацията да бъде актуализирана преди повторното обявяване на поръчката, така че да бъдат ограничени рисковете от последващи обжалвания и забавяне на реализацията на проекта.

Изграждането на новия корпус на Доходното здание остава приоритет за Община Русе. Средствата за реализацията на проекта по Договор № BG16FFPR003-1.001-0012-С01 са осигурени по Програма „Развитие на регионите" 2021 – 2027 и прекратяването на настоящата процедура не се отразява на финансирането му. Новата процедура ще бъде обявена в най-кратки срокове с цел запазване на предвидения график за изпълнение на проекта.

СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание