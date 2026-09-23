Робот сяда на шахматната дъска на площада в Русе

Шахматен робот ще участва в атрактивния шахматен сеанс „Русе 2026 – естествен интелект и технологии", който ще се проведе на 27 септември на площада пред Община Русе. Умната машина, предоставена за събитието от фирма „Дианел", ще играе срещу опонентите си на централната маса, а партията ще бъде излъчвана на видеостена с коментар на живо, превръщайки събитието в забавна среща между традиционната логическа игра и съвременните технологии. Първия ход срещу робота ще направи кметът Пенчо Милков, който ще открие събитието. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Инициативата е част от Европейската седмица на спорта #BeActive, която насърчава активния начин на живот и ангажира децата и младите да откриват спорт, който ги вдъхновява. Събитието подкрепя и кампанията на кмета Пенчо Милков срещу насилието между подрастващите в училищата и ще премине под наслова "Да си добър е TRENDY".

На 20 шахматни маси ще играят участници от различни възрасти, иновативният клуб по роботика RoboPioneers, отборът на Регионална библиотека „Л. Каравелов", представители на спортни клубове, детски градини, СК „Академик" към Русенския университет и клубове на хора в неравностойно положение.

Присъстващите ще имат възможност да изиграят партия срещу робота, а програмата включва още и демонстрация на гигантски шах. В рамките на събитието спортните клубове ще представят своята дейност пред деца, родители и широката публика, ще покажат постиженията си и ще имат възможност да привлекат нови членове.