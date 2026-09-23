16-годишно момиче пострада при падане от електрическа тротинетка в Шумен

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16-годишно момиче е пострадало при падане от електрическа тротинетка в Шумен, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал около 21:00 ч. на 21 септември на пешеходната алея по бул. „Славянски". Момичето и 14-годишната му приятелка са загубили контрол над електрическото превозно средство и са паднали на асфалта.

16-годишната е откарана за преглед в шуменската болница. Тя е с хематоми по главата и фрактура на дясната темпорална кост. Няма опасност за живота ѝ.

По случая е образувано досъдебно производство.

Инцидентът е поредният случай на пострадал при управление на електрическа тротинетка в Шумен. През юли 2025 г. при пътни произшествия с такива превозни средства са пострадали младеж и 12-годишно дете.