ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

До 7 дни ще плащат щетите при застраховател с отне...

Времето София 17° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23608980 www.24chasa.bg

Пожар от запалени сухи треви унищожи два автомобила край Нови пазар

1284
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Огнеборците са успели да спасят 19 леки автомобила. СНИМКА: Архив

Два автомобила са изгорели при пожар в сухи треви в новопазарското село Стоян Михайловски, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

Сигналът за пожара е подаден в 11:10 часа на 22 септември. Към мястото е насочен екип на пожарната в Нови пазар. Огнеборците установили, че горят сухи треви, а пламъците са обхванали и два леки автомобила – „Шкода" и „БМВ".

По първоначални данни огънят е тръгнал, след като местен жител запалил сухи треви пред дома си. В близост до мястото се намирали двата автомобила.

Пожарът е потушен с 2600 литра вода и 50 литра пяна. Унищожени са двата автомобила, документите на БМВ-то и двата му регистрационни номера, както и 150 термопанела. Огнеборците са успели да спасят 19 леки автомобила, съобщи БТА.

На мястото е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство.

Огнеборците са успели да спасят 19 леки автомобила. СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание