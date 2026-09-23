Пожар от запалени сухи треви унищожи два автомобила край Нови пазар

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Два автомобила са изгорели при пожар в сухи треви в новопазарското село Стоян Михайловски, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Шумен.

Сигналът за пожара е подаден в 11:10 часа на 22 септември. Към мястото е насочен екип на пожарната в Нови пазар. Огнеборците установили, че горят сухи треви, а пламъците са обхванали и два леки автомобила – „Шкода" и „БМВ".

По първоначални данни огънят е тръгнал, след като местен жител запалил сухи треви пред дома си. В близост до мястото се намирали двата автомобила.

Пожарът е потушен с 2600 литра вода и 50 литра пяна. Унищожени са двата автомобила, документите на БМВ-то и двата му регистрационни номера, както и 150 термопанела. Огнеборците са успели да спасят 19 леки автомобила, съобщи БТА.

На мястото е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство.