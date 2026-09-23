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Трима загинаха при челен сблъсък на пътя Казанлък - Стара Загора (Снимки)

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КАДЪР: Фейсбук/Иван Янев

Трима души са загинали при тежък пътен инцидент на пътя между Казанлък и Стара Загора край разклона за село Тулово. Трагедията се е разиграла малко преди обяд днес.

Според първоначалната информация става въпрос за челен сблъсък на напълно прав участък. Вследствие на жестокия удар на място са загинали две жени и един мъж, съобщава БНТ.  

КАДЪР: Фейсбук/Иван Янев
КАДЪР: Фейсбук/Иван Янев

В момента движението в района на катастрофата е изцяло затворено, като трафикът се пренасочва.

Въведен е обходен маршрут: общински път Тулово – Мъглиж – път I-6 Мъглиж – Казанлък.

От полицията призовават водачите да шофират внимателно и да използват въведените обходни маршрути.

кадър: БНТ
кадър: БНТ

На мястото се извършва оглед. Тепърва разследващите органи ще установяват какви са точните причини, довели до фаталния инцидент.

КАДЪР: Фейсбук/Иван Янев
КАДЪР: Фейсбук/Иван Янев
кадър: БНТ

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