Иван Демерджиев: Може да се окаже, че мантинелите нямат сертификат за качество

Изпратих сигнал до Националната агенция по приходите с искане за проверка на данните за разходите на Делян Пеевски и произхода на парите му. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет.

Искам да се проверят твърденията на председателя на една парламентарна група, който твърдеше, че той и членовете на семейството му са финансирали определени полети на много голяма стойност - над 5 милиона евро. Ние считаме, че данните, които получихме от Малта и от малтийските служби са коректни, но след като той твърди, че друг е източникът на финансиране нека се провери, каза още Демерджиев. И обясни, че бащата на посланика ни в ОАЕ не е разпитван във връзка с полетите. Работили сме с документи и изцяло анализите са на база на документи, които са постъпили в на проверки на досъдебно производство, каза още вътрешният министър.

"Ясно съм заявил, че не се притеснявам от проверки, като заставам зад всяка своя дума, свързана с темата. Всяка дума, изречена за мои връзки с фирми за мантинели, е лъжа... Адмирирам действията на министъра, но искам със същия пролетарски плам, с който разследва мен и ДПС, Иван Демерджиев да обърне внимание и да разследва многото публична информация и данни за корупция в най-висшия ешелон на ПБ. Освен, ако при него МВР не е Министерство на вътрешните работи, а просто една бухалка, с която бие по опонентите на своята партия. А всичко случващо се до момента, доказва това", каза в позиция по-рано лидерът на ДПС Делян Пеевски.

"Не виждам нищо политическо в това да се изясним нещо, което е от особен интерес за българските граждани от години. Ако говорим за политически бухалки, това са практики, познати на тях. Ние не ползваме кошеревски свидетели, ние не образуваме наказателни производства без да има никакви данни, ние изнасяме факти и ги свеждаме до вниманието на компетентните органи. От действията на които виждаме към момента, този компетентен орган, който трябва да разследва тези факти, по никакъв начин не може да се причисли като наша бухалка. По-скоро продължава да служи на тези, които проверяваме", отвърна му Демерджиев.

"Той ме разобличава от три години по всички възможни начини, включително и с абсурдни проверки. Не искам да коментирам. Това са инсинуации, опити за отклоняване на вниманието. Три години се работи в тази посока. Ако нищо не е разобличил досега, не знам тепърва какво ще разобличава" , отвърна още вътрешният министър.

"Новото, което го има при обществените поръчки за мантинелите, е че най-вероятно ще се окаже, че самите мантинели нямат сертификат за качество, каквото трябва да имат. Тоест не само някой е отклонил средства, ами на всичкото отгоре е подложил на риск живота и здравето на българските граждани. Но нека да излязат данните. Казах, че има съмнения, в момента още не са потвърдени", каза още той.