Помпи източват подземни води от строежа край свлачището във Варна, без да е ясно къде отиват

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ВиК не е съгласувало строежа, в изкопа има множество подземни извори, а бъдещите четири сгради може да останат без вода и канализация

Не е ясно къде се отвежда водата, която в момента непрекъснато се изпомпва от изкопа на строежа край пропадналия път в кв. „Аспарухово". Това съобщи управителят на „ВиК – Варна" ООД инж. Веселин Русев на пресконференция по повод свлачищните процеси в района.

В изкопа има множество извори на подземна вода, а няколко помпи работят постоянно, за да я изпомпват. „Не е ясно къде отива тази вода", посочи Русев.

Той постави и въпроса дали строежът е проектиран с необходимите хидрогеоложки проучвания и мерки за отвеждане на подпочвените води. Според него при наличието на подпорна стена трябва да има и барбакани – хоризонтални дренажи, които да намаляват водния натиск зад съоръжението.

Главният инженер на „ВиК – Варна" Светослав Натов съобщи, че дружеството вече е изследвало водата, която се изтича в района. Резултатите показват, че показателите й са категорично различни от тези на водата, доставяна от ВиК.

„Това е чиста подземна вода", каза Натов.

Как започна проблемът

Според представената от ВиК хронология сигналът за скъсан водопровод е получен в дружеството в петък. Аварийните екипи са реагирали веднага и са изградили алтернативно трасе, за да не бъде прекъснато водоснабдяването на хората в района.

Абонатите в зоната са над 300, като през летните месеци броят на потребителите е значително по-голям.

Русев подчерта, че до началото на строежа през април тази година във въпросния участък не е имало аварии по този водопровод и на тази улица.

Според него това е един от аргументите на ВиК, че скъсването на тръбата не е причина за свличането на земните маси.

„Изготвянето на този изкоп е причинило раздвижване на земните маси", заяви управителят на дружеството.

По думите му в района винаги са съществували високи подпочвени води и това е обстоятелство, което би трябвало да е известно на проектантите.

При проектирането на подобен строителен обект би трябвало да е изготвен хидрогеоложки доклад, ВиК обаче не е запознато с него, заяви още Русев.

В такъв документ би следвало да са посочени нивото на подземните води и хидростатичното налягане, обясни той.

От ВиК поставят въпрос и за начина, по който е предвидено да бъде укрепен скатът между строителния изкоп и пропадналия път.

По думите на Русев наличието на подпорна стена предполага изграждането на подходяща дренажна система, включително барбакани, които да отвеждат водата и да намаляват натиска върху съоръжението.

Четири сгради може да останат без вода

Проблемът обаче не се изчерпва с причините за свлачището.

Според управителя на ВиК планираните четири жилищни сгради на терена е твърде вероятно да не могат да бъдат присъединени нито към водоснабдителната, нито към канализационната мрежа.

Причината е изчерпаният капацитет на ВиК мрежата в южните части на Варна.

„Вече година и половина се опитваме да убедим институциите и обществото, че капацитетът на ВиК мрежата в южните части на Варна е сто процента изчерпан", заяви Русев.

Той уточни, че от септември миналата година дружеството не съгласува проекти за ново строителство в „Аспарухово", тъй като мрежата няма необходимия капацитет да поеме нови обекти.

Това означава, че хората, които в бъдеще закупят жилища в новите сгради, може да се окажат без гарантирана възможност за нормално водоснабдяване и канализация, предупреди Русев.

От ВиК посочиха, че проблемът вече не се ограничава само до „Аспарухово". Според заместник-управителя Яна Маринова липса на капацитет се наблюдава и в някои зони на север от Варна.

„Това е много сериозен въпрос, но някак си се неглижира", заяви тя.

Строежът не е съгласуван с ВиК

Русев отново подчерта, че строежът край пропадналия път не е съгласуван с ВиК – Варна. По думите му това поражда въпроси както за техническите решения, така и за законосъобразността на строителството.

Той призова Община Варна да бъде извършена пълна проверка и информацията между институциите да бъде уеднаквена – какво се строи, къде се строи и дали съществуващата инфраструктура може да осигури нормално водоснабдяване и канализация на новите обекти.

ВиК ще сезира институциите

Управителят на дружеството заяви, че ВиК – Варна ще сезира компетентните институции, включително Община Варна и прокуратурата.

Причината е разрушаването на имущество на дружеството, което според Русев е станало по непредпазливост и поради непригодност на предприетите строителни решения.

Случаят със свлачището в „Аспарухово" вече доведе до обявяване на бедствено положение в засегнатия район. Евакуирани бяха две семейства – общо осем души, а като превантивна мярка бяха спрени водоподаването и електрозахранването в опасния участък.

Предстоят технически проучвания и укрепителни дейности. Междувременно остава въпросът не само какво е предизвикало свличането, но и как се управлява огромното количество подземна вода, което продължава да се изпомпва от строителния изкоп.