Проверяват на място посолството на България в ОАЕ след искане за отзоваване на посланика

Посланикът на България в Обединените арабски емирства Иван Йорданов се срещна в Министерството на външните работи със заместник-министъра Христо Полендаков. Разговорът се проведе в отсъствието на външния министър Велислава Петрова, която е в Ню Йорк за участие в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Йорданов беше извикан обратно в България на фона на разразилия се спор около твърдения за връзка между фирма, свързана с неговия баща, и финансирането на частни полети на Делян Пеевски. Премиерът Румен Радев поиска дипломатът да бъде отзован.

Самият Йорданов отхвърли твърденията за връзка на него или неговото семейство с полетите на Пеевски. По думите му баща му има дялово участие във фирма, но това не означава участие във финансирането на полетите, пише БТА.

Междувременно министър Велислава Петрова съобщи, че е разпоредила цялостна проверка на работата на българската дипломатическа мисия в ОАЕ. Тя ще бъде извършена на място през следващите седмици, а не само чрез проверка на документи.

Предстои да бъде изяснено и дали ще има процедура по окончателното отзоваване на посланика. Подобно решение се предприема по установения конституционен ред и не следва автоматично от проведената среща в Министерството на външните работи.