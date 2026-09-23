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Ралица Асенова за разрушаването на паметната плоча на "Петрохан": Прокуратурата да се самосезира

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Ралица Асенова КАДЪР: БНТ

Моля прокуратурата да се самосезира. Ако наистина има обективност в тази държава, има някакъв закон. Това заяви майката на Николай Златков Ралица Асенова по повод разрушаването на паметната плоча, която беше поставена в знак на почит към шестимата загинали от групата на Ивайло Калушев.

Днес лидерът на ИТН Слави Трифонов обяви, че се е погрижил за унищожаването ѝ.

Асенова е една от близките на загиналите, по чиято инициатива бе поставена плочата. Тя бе монтирана на разклона за хижа „Петрохан" на 8 април, като датата не е избрана случайно. Два месеца след като бяха открити загиналите Николай Златков, Александър Макулев и Ивайло Калушев в кемпер под „Околчица", а седмица преди това бяха открити телата на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев в хижа „Петрохан".

Плочата, 600-килограмова морена, е поставена от близките на загиналите, като още тогава майката на Николай Златков, Ралица Асенова, сподели в социалната мрежа, че нямат разрешително за нейното поставяне, но и няма да искат от общината, тъй като до онзи момент все още не бяха допускани до хижата.

Районът преди минути беше отцепен. Пристигнаха разследващи от Монтана. На място пристигна и самата Ралица Асенова, която определи случая не като вандалщина, а като престъпление.

„Без думи. Да се бяха свързали с нас, след като не сме имали разрешение, без значение дали някакви глоби. Каквото и да е това, какво е. Това даже не е вандализъм. Това минава отвъд абсолютно всичко. Това е паметна плоча на 6 починали човека. Мисля, че преживяхме 8 месеца непосилни неща. Това какво е?", коментира тя пред БНТ. 

На място следват още огледи и пълното премахване на паметната плоча.

Ралица Асенова КАДЪР: БНТ

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