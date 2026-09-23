Няма да разпитват всички свидетели за убийството на полицейската съпруга в Първомай

Защитата на Ивелин Цветанов настоя младежът по-бързо да получи наказанието си

Съдът прие съвместно разглеждане гражданските искове на близките в общ размер от 500 000 евро

Съкратената процедура с разпит само на малка част от свидетелите поискаха адвокатите на 22-годишния Ивелин Цветанов, подсъдим за убийството на полицейската съпруга Димитрина Грозева от Първомай. Защитата настоя от всичките ѝ близки единствено синът на покойната Атанас да бъде разпитан.

Адвокатът на семейство Грозеви Атанас Атанасов се съгласи, с уточнението, че пред съда трябва да говори и съпругът ѝ Здравко, който в момента на жестокото убийство бил на работа в Районното в града. Съставът уважи искането и насрочи следващото заседание за предварително изслушване на страните на 30 октомври. Няма да бъдат изслушвани и всички вещи лица, изготвили експертизи по делото.

Димитрина Грозева загуби живота си в нощта на 17 срещу 18 август м.г. Синът ѝ я намерил обляна в кръв в коридора на дома им в първомайския кв. "Дебър". Прокуратурата повдигна обвинение в умишлено убийство, извършено с особена жестокост, на бившия приятел на дъщеря ѝ Йоана. Разследващите установили, че той дошъл с кола в Първомай, влязъл в къщата и нанесъл 9 рани с нож на жената.

Адвокатите на Цветанов поискаха мярката му за неотклонение да бъде променена и той да излезе на свобода. Наели са и жилище в кв. "Кючук Париж", където може да изтърпява домашен арест, а не на адреса си във Варна. Магистратите обаче ги порязаха. Приеха обаче за съвместно разглеждане гражданските искове на близките в общ размер от €500 000.

"Допуснати са множество процесуални нарушения в хода на досъдебното производство, довели до ограничаване на процесуални права на обвиняемия. Съществено е нарушено правото му на защита в множество процесуални действия, както и постановленията за привличане като обвиняем не са скрепени с подпис на прокурор", каза адвокат Таня Райчева. Колегата ѝ Стоян Янков пък добави, че разследващ полицай го излъгал за местоположението на клиента му в началото на разследването и така не го допуснал при него.

След 2-часово съвещание съдебният състав прецени, че не са налице процесуални нарушения и няма защо делото да бъде спирано. Процесът ще се гледа по съкратената процедура. Магистратите отхвърлиха и искането за промяна на мярката за неотклонение на Ивелин Цветанов. На бащата на подсъдимия беше отказано да получи обратно колата си и вещите вътре, които не били описани като веществени доказателства. Според съдия Атанаска Анастасова няма основания те да се върнат преди края на производството.

Беше открита обаче техническа грешка в обвинителния акт - сбъркана рождена дата на подсъдимия. Прокурорът ще има време да я отстрани до следващото заседание, за да не му връщат делото.