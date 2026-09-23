Няма да разпитват всички свидетели за убийството на полицейската съпруга в Първомай

- Защитата на Ивелин Цветанов настоя младежът по-бързо да получи наказанието си
- Съдът прие съвместно разглеждане гражданските искове на близките в общ размер от 500 000 евро
Съкратената процедура с разпит само на малка част от свидетелите поискаха адвокатите на 22-годишния Ивелин Цветанов, подсъдим за убийството на полицейската съпруга Димитрина Грозева от Първомай. Защитата настоя от всичките ѝ близки единствено синът на покойната Атанас да бъде разпитан.
Адвокатът на семейство Грозеви Атанас Атанасов се съгласи, с уточнението, че пред съда трябва да говори и съпругът ѝ Здравко, който в момента на жестокото убийство бил на работа в Районното в града. Съставът уважи искането и насрочи следващото заседание за предварително изслушване на страните на 30 октомври. Няма да бъдат изслушвани и всички вещи лица, изготвили експертизи по делото.
Димитрина Грозева загуби живота си в нощта на 17 срещу 18 август м.г. Синът ѝ я намерил обляна в кръв в коридора на дома им в първомайския кв. "Дебър". Прокуратурата повдигна обвинение в умишлено убийство, извършено с особена жестокост, на бившия приятел на дъщеря ѝ Йоана. Разследващите установили, че той дошъл с кола в Първомай, влязъл в къщата и нанесъл 9 рани с нож на жената.
Адвокатите на Цветанов поискаха мярката му за неотклонение да бъде променена и той да излезе на свобода. Наели са и жилище в кв. "Кючук Париж", където може да изтърпява домашен арест, а не на адреса си във Варна. Магистратите обаче ги порязаха. Приеха обаче за съвместно разглеждане гражданските искове на близките в общ размер от €500 000.
"Допуснати са множество процесуални нарушения в хода на досъдебното производство, довели до ограничаване на процесуални права на обвиняемия. Съществено е нарушено правото му на защита в множество процесуални действия, както и постановленията за привличане като обвиняем не са скрепени с подпис на прокурор", каза адвокат Таня Райчева. Колегата ѝ Стоян Янков пък добави, че разследващ полицай го излъгал за местоположението на клиента му в началото на разследването и така не го допуснал при него.
След 2-часово съвещание съдебният състав прецени, че не са налице процесуални нарушения и няма защо делото да бъде спирано. Процесът ще се гледа по съкратената процедура. Магистратите отхвърлиха и искането за промяна на мярката за неотклонение на Ивелин Цветанов. На бащата на подсъдимия беше отказано да получи обратно колата си и вещите вътре, които не били описани като веществени доказателства. Според съдия Атанаска Анастасова няма основания те да се върнат преди края на производството.
Беше открита обаче техническа грешка в обвинителния акт - сбъркана рождена дата на подсъдимия. Прокурорът ще има време да я отстрани до следващото заседание, за да не му връщат делото.