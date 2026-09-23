Стадо глигани нападат луксозен жилищен комплекс в полите на Витоша (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стадо диви свине притесняват жителите на луксозен жилищен комплекс в подножието на Витоша.

На поляна им се е установило голямо семейство прасета, слезли от планината в търсене на храна.

По информация на кмета на село Герман ще бъде обсъдена с местната ловна дружинка възможността за действия още преди началото на редовния сезон за групов лов на дива свиня.

Районният кмет е уведомен за създалата се ситуация, която притеснява жителите.

Съгласно Закона за лова и опазване на дивеча груповият лов на дива свиня е разрешен от 1 октомври до втората неделя на януари. Дивечът се стопанисва и ползва по специалния режим на Закона за лова и опазване на дивеча, поради което действията по регулиране на популацията са от компетентността на съответните органи и ловностопански структури.

Предупреждават се жителите да бъдат бдителни, особено в ранните сутрешни и вечерните часове.

При среща с диви свине не трябва да се приближават, хранят или да се правят опити да бъдат гонят. При непосредствена опасност хората трябва да подават сигнал на тел. 112.