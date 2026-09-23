Общината дава до 4 млн. евро за граждански бюджети

Увеличават с близо 50% средствата за финансиране на проекти, предложени от софиянци

Столична община увеличава с близо 50% средствата за гражданските бюджети „Идеи за града" – до 4 млн. евро. Това е заложено в нова методология за инициативата, която ще бъде разгледана от Столичния общински съвет утре. Тя предвижда по-големи бюджети за отделните проекти, възможност гражданите да подкрепят повече от една идея и по-ясни правила от подаването на проекта до неговото изпълнение.

Промените стъпват върху опита от първите две издания, обратната връзка от гражданите и практиката на районните администрации, които организират и администрират процесите на местно ниво. Натрупаното от предишните издания е използвано, за да се прецизират правилата и да се улесни пътят на една идея от предложението до реализацията, уточняват от общината.

"Идеи за града" финансира реализацията на проекти, предложени от софиянци, получили най-голяма подкрепа при гласуване от гражданите.

За една общоградска идея ще могат да бъдат отделени между 100 000 и 400 000 евро, а за районна – до 150 000 евро. Средствата могат да бъдат насочени към проекти за градската среда, зелените пространства, културата, спорта, образованието, младежките дейности, достъпността и мобилността.

„За нас беше важно да дадем на гражданските идеи ресурс, който отговаря на мащаба на София. Хората познават най-добре местата, в които живеят, виждат проблемите им всеки ден и често имат много конкретна представа как могат да бъдат променени. Сега им даваме повече възможност да превърнат тази представа в реален проект – да го предложат, да намерят подкрепа за него и да видят как се случва. Градът се променя най-добре, когато хората, които го познават отвътре, имат възможност да допринасят за решенията", казва кметът на София Васил Терзиев.

В гласуването всеки софиянец ще може да подкрепи повече от една идея – както общоградска, така и районна. За районните проекти няма да е необходимо да живее в съответния район, за да гласува за тях. Предвиждат се и изнесени пунктове за гласуване за хората, които предпочитат да участват на място.

Класирането ще се определя от броя на получените гласове и наличния финансов ресурс. Идеите с най-голяма обществена подкрепа ще се подреждат първи в рамките на съответния бюджет, а при равен брой гласове ще се провежда публичен жребий.

„Гражданският бюджет е ключов инструмент за пряка демокрация, който позволява на жителите на София сами да определят къде да бъдат инвестирани публичните средства. С новите правила надграждаме натрупания опит при реализацията на тези проекти, като гарантираме, че всяка одобрена от хората идея ще бъде изпълнена. Нашата цел е гражданите да имат реалната власт да предлагат и избират проектите за своите квартали, като същевременно гарантираме 100% прозрачност и нулев риск от административни усложнения или подмяна на вота им, казва общинският съветник Бойко Димитров, един от вносителите на методологията.

Участието не приключва с гласуването. Авторите ще могат да комуникират с комисиите по време на разглеждането и оценката на проектите си, а информацията за класирането и изпълнението ще бъде публична. Предвиждат се и механизми за мониторинг и отчетност.

В предходното издание 24 367 граждани гласуваха за своите идеи – повече от два пъти спрямо предходната година. От общо 660 подадени идеи бяха избрани 56 проекта.



