Радев: Заради войните трябват повече пари за армията, въпреки дефицита

Трябва ни мобилен център за ръководене на дроновите операции във въздуха, каза премиерът

Ограничаваме рекламата на хазарт в спорта, но той има нужда от стимул и тя остава, докато икономиката не се съвземе още малко, заяви той

Много дронове, от най-различен обхват и вид, са необходими на армията. Трябват разузнавателни дронове, дронове за комуникация, мобилен център, който да ръководи всички тези средства във въздуха. Едва тогава трябва да имаме дронове за поразяване, които са най-важната част. Трябва да имаме и дронове прихващачи, които да унищожават тези ударни дронове.

Това каза премиерът Румен Радев, след като наблюдава демонстрация на дронове в учебния център в Сливница на Сухопътните войски. По-рано днес свърши състезанието "Ястребово око 2026".

Според него вече трябва да има отделно формирование за дронове в Сухопътните войски.

"Имаме вече ясно поет ангажимент за организационни промени, като имаме военнослужещи с основна мисия именно тази подготовка", обясни той.

Няколко динамични демонстрации наблюдава премиерът, след което му бе представена и статична, отново с няколко безпилотни апарата. На учебния център в Сливница бяха и военният министър Димитър Стоянов, и началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов.

"Изключително съм впечатлен от това, което видях и като умения, и като способности на военнослужещите от Сухопътните войски и българският производител "ТЕРЕМ", чиито FPV дронове бяха демонстрирани днес. Тези FPV дронове доминират тотално бойното поле в Украйна и се доказаха като изключително ефективно и ефикасно средство за възпиране на превъзхождащ противник, изолиране на района на бойните действия и логистична подкрепа", каза Радев.

"При нас трудно проходихме - като президент многократно настоявах българската армия по-бързо да придобие такива способности, защото това не е просто въоръжение, изисква и сериозна подготовка на личния състав. Преди 2 г. под мой патронаж организирахме първото дрон състезание - тогава на примитивно ниво, и като участваща техника, която беше взета под наем, защото войската ни нямаше още дронове, и като възможности на операторите. За 2 години има огромен прогрес, горд съм, че в Сухопътните войски и армията имаме командири, визионери и можещи да носят отговорност, които организираха целия този процес. Имаме способни военнослужещи, и българска промишленост в рамките на министерството на отбраната, които могат да предоставят тези способности на армията. Това, което виждаме днес е впечатляващо и като техника, и като умения с тези FPV дронове", каза още той.

Премиерът бе категоричен, че трябва да продължи работа по цялата система - наблюдение, разузнаване, комуникация, управление, целеуказване и поразяване.

"Това е един от компонентите на способностите на нашите Сухопътни войски, но този елемент по никакъв начин не изключва придобиването и на самоходните гаубици - те работят в общ комплекс. Не можем да разчитаме само на едно средство за поразяване. Трябва да направим всичко възможно в бюджета, за да подкрепим развитието на тези способности", отсече Радев. И обясни, че тази година БВП за отбрана са 2,15%, а целта за 2027 г. да бъде повече, въпреки "трудната ситуация с бюджета и това, че трябва да снижаваме дефицита".

"Необходимо е за армията да има ръст. Налага го не само средата на сигурност, но е и наше коалиционно задължение. Правят се различни разчети, но за тези способности в среда на несигурност и конфликти около нас, ние категорично трябва да инвестираме в армията. Министърът на отбраната би искал ръстът да е много повече, все още спорим, но все пак ръст ще има. 3,5% ще достигнем до 2035 г., надявам се и по-рано да се случи. Но трябва да направим така, че българската икономика да заработи много по-бързо и с по-голяма производителност", каза премиерът.

"Сваляме всякакви светещи реклами за хазарт от витрини - не може това да продължава повече така. Има срок, ще го видите в закона", заяви Радев по отношение на ограничаването на рекламите на хазарта.

За оставането на тази реклама в спорта, премиерът обясни, че ще има ограничение и в тази област. "Имаме недостиг в бюджета, а спортът трябва да се стимулира. Това остава, докато икономиката се съвземе още малко", обясни той.

За казуса с посланика ни в ОАЕ Радев заяви, че проверки за работата на баща му не са правени.

"Това, което открихме е силно смущаващо. Посланикът ни в ОАЕ беше с изтекъл мандат, тогава имахме покана от президента на ОАЕ за мое посещение там, имахме амбиция да проведем голям бизнес форум там, да закараме български бизнес, защото това е важно. Посланикът тогава си беше в София вече и ми обясни, че няма как да се проведе такъв форум, защото според общоприетите порядки в тази държава, трябва да има лични срещи между мен и президента, и чак на следващ етап да правим бизнес форум. Поисках какви дипломатически представители работят в страната, извиках тогава консула, който също беше в България, и му поставих задачата да организира бизнес форум. Той се ангажира, успя да го проведе, форумът беше изключително успешен и български фирми сключиха договори за милиони", заяви Радев.

Той бе категоричен, че не е знаел за закупуването на въпросния самолет, а за информацията се чакало много.

"Чак сега започват да се разплитат много неща. Това е само началото, работи се с подставените лица. Ние правим всичко възможно да работим с партньорските служби и да установяване бизнеси и активи. Някои от подставените лица се знаят, надявам се скоро да се установи с какво точно се занимават и как през тях са минавали сериозни публични средства", каза Радев и допълни, че основно тези лица не са от структури на партии.

Посланикът на България в Обединените арабски емирства Иван Йорданов беше извикан обратно в България на фона на разразилия се спор около твърдения за връзка между фирма, свързана с неговия баща, и финансирането на частни полети на Делян Пеевски. Премиерът Румен Радев поиска дипломатът да бъде отзован.

По време на визитата на външния министър Велислава Петрова в Ню Йорк стана ясно, че е разпоредена цялостна проверка на работата на българската дипломатическа мисия в ОАЕ.