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Разкриха цяла сцена от стенописите на черква в Мелник

Тони Маскръчка

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Разкриха цяла сцена от стенописите на черква в Мелник.СНИМКИ: Археология Булгарика

За първи път се разкрива цяла сцена от стенописите на черквата „Св. Богородица Животворен източник" в историческия квартал „Армения" на град Мелник, съобщи Археология Булгарика.

Проучванията на храма от XIII – XIV в, за който вече знаем, че е предшествал възрожденския, се правят от археолози под ръководството на ас. д-р Методи Златков (НАИМ – БАН) и д-р Мария Пашова (РИМ – Благоевград). , 

„Това е най-големият фрагмент от средновековните стенописи в черквата, открит досега. Нямаме колебания, че става дума за сцената „Рождество Богородично", защото ясно се вижда Мария с ореол, представена като бебе", коментира д-р Методи Златков.

Разкопките продължават до края на септември. Всички открити фрагменти от стенописите ще бъдат реставрирани от Ренета Караманова (НАИМ – БАН) и ще бъдат изложени в музея в Мелник. 

Разкриха цяла сцена от стенописите на черква в Мелник.СНИМКИ: Археология Булгарика
Разкриха цяла сцена от стенописите на черква в Мелник.СНИМКИ: Археология Булгарика
Разкриха цяла сцена от стенописите на черква в Мелник.СНИМКИ: Археология Булгарика
Разкриха цяла сцена от стенописите на черква в Мелник.СНИМКИ: Археология Булгарика
Разкриха цяла сцена от стенописите на черква в Мелник.СНИМКИ: Археология Булгарика
Разкриха цяла сцена от стенописите на черква в Мелник.СНИМКИ: Археология Булгарика

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